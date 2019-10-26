一年2500人在英國成屍體！　亞洲偷渡客遭遇曝光「嬰兒也進冰凍庫」

▲英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃近日發現39具屍體。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

驚動全球的英國貨車凍屍案目前進入屍檢調查，這39名死者中，有11名確定為中國籍，另傳出有6名為越南籍死者。該事件曝光後，英國媒體推測，可能是一起非法移民的偷渡悲劇。據悉，類似案件其實早有先例，光是今年就有2500名偷渡客進入英國的非法移民死亡。

據英國《每日郵報》報導，調查人員指出，該冷凍貨櫃一般被用來運載急速冷凍的食品，溫度最低可達零下25度，光貨櫃抵達英國的時間，39名罹難者恐怕已經在裡面待上至少15小時。

事實上，在2000年6月也曾發生類似案件，當時在多佛港（Dover）一個裝滿西紅柿貨櫃中發現58具遺體，其中僅有2人倖存，而遇難者同樣是大陸人，貨櫃的出發地也同樣是比利時澤布呂赫港（Zeebrugge）。據悉，駕駛該貨車的荷蘭司機因擔心車內的聲音會引起海關的注意，於是便關上了唯一的通風口，導致車內嚴重缺氧，受害者因此窒息身亡。隨後，該司機因殺人罪被判入獄14年。

綜合陸媒報導，直到2004年，另有來自福建的21名非法移民，在英國蘭開郡的莫克姆灣撿拾海蛤而溺水身亡。不過，隨後調查發現，一名45歲的陸男子和其前女友、堂兄，是這起非法偷渡移民的幕後黑手。據悉，該男手下還有18名性工作者，被安置在機場附近的快捷酒店裡。

另外，其他國家的非法移民死亡案件也屢見不鮮，一輛載著26名斯里蘭卡難民的貨車2001年10月在多佛爾碼頭被發現，當時車裡大部分的人都已窒息，其中3名婦女處於極度脫水狀態。接著在2014年8月，36名阿富汗錫克非法移民在埃塞克斯郡的提伯利碼頭的一處貨櫃箱內集體身亡，其中包含15名兒童。

▲非法移民喪命悲劇不斷重演，多數人在車庫窒息。（示意圖／達志影像／美聯社）

報導指出，不少從事偷渡和販賣人口的「人蛇集團」這幾年來更加猖狂，將非法移民從亞洲帶出，再經由歐洲大陸進入英國。據悉，他們大多都被塞進集裝箱裡，並由輪船和貨車運往目的地，而這些非法移民到了目的國家後，多數都在指甲店、推拿店或餐廳工作。

據悉，奧地利在2015年8月也發生一起類似慘案，一輛停在高速公路邊的冷凍車，裡頭竟有71名非法移民窒息死亡，包括4名兒童和1名嬰兒，屍體一具又一具的互相交疊，他們來自敘利亞、伊拉克、阿富汗等地。案發後，德國總理默克爾當時下令開放國境、接收難民，以防此類事件再次發生。

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