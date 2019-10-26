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華聞快遞／大陸外匯局推12項措施　促進跨境貿易投資便利化

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▲▼北京市。（圖／CFP）

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》大陸外匯局推12項措施　促進跨境貿易投資便利化

大陸國新辦25日表示，大陸國家外匯管理局推出12項跨境貿易投資便利化政策措施，包括擴大貿易外匯收支便利化試點、擴大資本項目收入支付便利化試點等，促進貿易投資便利化和經濟高質量發展。（人民日報）

《重慶》前三季度市屬重點國企營收增6.7%

重慶市屬大陸國有重點企業前三季營業收入3376億元（人民幣，下同），同比增長6.7%；實現利潤總額257億元，同比增長10%；交納稅費192億元，同比增長11.4%。其中，市屬國企戰略性新興產業產值比重達到30%以上，較2018年提高9個百分點；市屬國企混合所有制企業比重達到59%。（重慶日報）

《河北》秦皇島出口加工區整合優化為綜合保稅區

近日大陸國務院正式批復秦皇島出口加工區整合優化為秦皇島綜合保稅區，這是繼曹妃甸、石家莊、廊坊之後河北省獲批的第4家綜合保稅區。優化後的秦皇島綜合保稅區規劃面積2.04平方公里，主要稅收政策包括境外貨物入區保稅或免稅；貨物出區進入境內區外銷售按貨物進口的有關規定辦理報關手續，並按貨物實際狀態徵稅；境內區外貨物入區視同出口，實行退稅；區內企業之間的貨物交易免徵增值稅和消費稅。（河北日報）

《廣東》珠海前三季度GDP增長6.4%

前三季度珠海實現地區生產總值2282.25億元，同比增長6.4%，經濟運行總體保持平穩態勢。經濟增長的主要動力來自工業、建築業、金融業、房地產業和營利性服務業等5個行業。（南方日報）

《北京》明年全市5G網路全覆蓋

預計今年年底，北京全市5G基站將超1.4萬個，基本實現五環內部署完成，到2020年實現城郊5G網路全覆蓋，為5G場景示範應用提供良好的網路環境保障。（北京日報）

▲▼5G。（圖／CFP）

▲5G建設示意圖。（圖／CFP）

《海南》海峽兩岸（海南）民宿大會將於29日開幕

2019海峽兩岸（海南）民宿大會暨海口美麗鄉村合作推介活動將於10月29日至11月1日在海口舉行。大會以「融合、創新、合作、共贏」為主題，活動以民宿產業為切入點，積極引進台灣民宿經濟、現代農業發展經驗。（海南日報）

《江蘇》南京前三季度GDP首破萬億

南京市前三季度實現地區生產總值（GDP）10267.12億元，首度突破1萬億元,增長8%。南京GDP增速已連續10個季度保持在8%以上，連續7個季度位居全省設區市首位。（新華日報）

《北京》大陸全年糧食生產預計總產量保持在1.3萬億斤以上

大陸農業農村部發展規劃司司長魏百剛在25日表示，今年預計全年糧食實現增產，總產量繼續保持在1.3萬億斤以上，今年以來農業農村經濟繼續保持總體平穩、穩中有進的發展態勢，前三季度第一產業增加值4.3萬億元，同比增長2.9%，農村居民人均可支配收入11622元，實際增長6.4%。（光明日報）

▼小麥。（圖／CFP）

▲▼小麥。（圖／CFP）

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