英通過港人「第二國籍」動議　港府：回歸以來重視人權自由

▲港人手舉英國國旗。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

英國上議院日前口頭通過給予香港人「英國第二國籍」的動議，香港政府25日表示，「《中英聯合聲明》所載國家對香港的各項基本方針政策已落實並體現於《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，在《基本法》中予以規定」，外國議會不應以任何形式干預香港特區的內部事務。

港府指出，自回歸以來，香港特區一直嚴格按照《基本法》的規定實行「港人治港」、高度自治，充分體現「一國兩制」全面和成功落實，「一國兩制」是保持香港長期繁榮穩定、市民安居樂業的最佳安排，「特區政府會繼續堅定不移地按照《基本法》落實『一國兩制』方針。」

港府強調，保障人權和自由是特區政府的憲制責任，《基本法》第四條訂明，香港特區依法保障特區居民和其他人的權利和自由，此外，人權和自由在香港也受《香港人權法案條例》和其他法律的充分保障，《公民權利和政治權利國際公約》適用於香港的規定，「特區政府重視人權和自由，定必全力維護。」

▲香港。（圖／CFP）

英國上議院議員奧爾頓（Lord Alton of Liverpool）24日在上議院動議兩個半小時辯論，為港人爭取第二國籍，結果動議獲上議院口頭通過。

據《香港01》報導，奧爾頓在開場發言指出，1984年簽署的《中英聯合聲明》對香港作出的保證被不斷地削弱。他說，英國肩負獨特的道德歷史責任，帶領國際社會捍衞法治、民主、言論自由、人權及「一國兩制」；他認為應該組建國際聯絡小組協調國際回應，同時促請英聯邦國家給予香港居民第二公民身份。

►英國上議院口頭通過無約束動議！呼籲給予「港人第二國籍」

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