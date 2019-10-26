千葉縣大雨「7河氾濫房倒塌」　居民來不及避難…捲入土石釀8死2失蹤

▲千葉縣大雨導致土石崩塌，一處房屋傾倒。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

日本千葉縣25日受大雨影響，共有7條河川氾濫、各地土石崩塌，至今造成8人死亡及2人失蹤。報導指出，大雨才下半日，就已經是往年同月的一個月份雨量。

報導指出，千葉市綠區就有兩個地方發生土石崩塌，60多歲的男子、女子皆死亡，另一名連絡不上的40多歲女子也在26日被找到遺體；市原市一名50多歲女子被捲入土石中，送醫急救仍死亡；茂原市則有一名男子被河流沖走，死於堤防邊，另外還有一名女子被河流沖走，至今下落不明。

長柄町淹水的道路上，警方在一輛車上找到一具男性遺體，離開車輛的50多歲男子則下落不明；長南町同樣淹水災情嚴重，一輛小卡車的附近找到一具男性遺體，一名91歲老翁則被發現死亡於田中被淹沒的車上。

報導指出，由於千葉縣大雨災情嚴重，當局發布避難警戒，包括市原市、茂原市等25個市町，一共有1800多人已經前往避難。另外大雨造成河川氾濫、淹水等，當地也因此有將近4700戶斷水。

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