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美貿易代表署：通話取得進展　美中很快敲定協議「第一階段」

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▲▼中國國務院副總理劉鶴抵達華府，先與美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）見面。（圖／路透）

▲中國國務院副總理劉鶴先前抵達華府，與美國貿易代表賴海哲、財政部長梅努欽見面。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國貿易代表署（USTR）25日發布聲明指出，美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）25日與中國國務院副總理劉鶴通話，雙方針對美中貿易協議「第一階段」展開商談，即將敲定協議的部分內容。

《法新社》報導，根據聲明，賴海哲、梅努欽與劉鶴通話，針對貿易協議第一階段，美中雙方在具體問題取得進展，很快將敲定協議的部分內容。聲明並未提供更多細節，但強調副級別談判會繼續進行，近期會再次通話。

美國總統川普2周前宣布，他對中國所採取的政策迎來巨大勝利，雙方很快會達成實質性的第一階段協議。然而，具體將怎麼實踐，目前看來依舊缺乏細節，雙方也沒表示會收回已加徵的關稅。

川普當時表示，中國承諾購買大量美農產品，協議內容還涵蓋智慧財產權、金融服務與貨幣等議題。此外，根據他的說法，他預計11月中旬在APEC峰會期間與中國國家主席習近平簽署一項協議，他25日告訴記者，「我們跟中國相處良好」、「中國希望達成協議，想要看見關稅下降」。

白宮推遲原本10月15日對價值2500億美元的中國進口商品提高關稅，不過目前12月15日仍預計對另外1500億美元中國商品加徵15％關稅。

 
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