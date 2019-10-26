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金牌道館驚見「傳播妹教練」！代理商抓仿冒道服　意外拍到「激撞壞沙發」的她

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香港人王斌指控，台灣金牌跆拳教練涉嫌販賣仿冒的Mooto跆拳道服。（圖／讀者提供）

▲香港人王斌指控，台灣金牌跆拳教練涉嫌販賣仿冒的Mooto跆拳道服。（圖／周刊王提供，下同）

港人陳同佳何時會來台投案，鬧得沸沸揚揚，上周另一位香港人王斌悄悄來到台灣，前往位在新北市的保二總隊，只不過，他不是來投案，而是以告訴人的身分前往瞭解在台灣提告《商標法》的程序，返港後準備相關法律文件，預計下個月初來台正式代表國際知名跆拳道裝備品牌「Mooto」，提告台灣跆拳道「金牌教練」費教練。

Mooto台灣代理商王斌來自香港，自稱是該品牌粵港澳台總代理，他解釋，世界跆拳道比賽必須穿著通過驗證的比賽服裝，來自韓國的Mooto是其中一個通過認證的品牌；王斌說，費教練原本是他在台灣的一位經銷商，但有一次到台灣參觀費的道場時，發現費教練除了原廠授權的道服、訓練用具和護具外，還混雜販賣該品牌的仿冒品。王斌說，他質問費教練為何賣仿冒品，對方辯稱只是向中國大陸進貨給自己道館的學童穿；但王斌說，他在網路上發現費教練仍在外販賣仿冒品，因此前來台灣蒐集事證，回香港準備相關文件後再正式提告。

根據報導，費教練新北市板橋區、土城區開設跆拳道館，培養眾多學童跆拳道選手，年紀多在國小到國中之間，並在大小比賽獲得多面金牌，被稱為「金牌教練。根據《蘋果》報導，費教練在2016年至2017年間曾因為賣愛迪達仿冒品給學生，被新北地檢署依違反《商標法》與詐欺等罪起訴。

【金牌教練又出包3】道館「激戰」撞壞沙發　傳播妹竟變教練

▲費姓跆拳金牌教練的外遇女主角（白衣者），現身費教練的道館。

金牌教練費教練先前遭媒體報導，與一位開賓士車的陳姓女子發生婚外情，道館發生關係時還太用力弄壞沙發，最後雙雙吃上妨害家庭罪；這次他遭指控違法販售仿冒國際大牌Mooto跆拳道用品，相關人士在蒐證時意外發現，這位與他涉及妨害家庭的女子現已大剌剌進入道館，與費教練共事。

根據《蘋果日報》、《中國時報》等媒體報導，費教練今年初與開賓士轎車的陳姓女子發生婚外情，2月間費教練的妻子因為道館的沙發壞掉，懷疑是學員調皮搞破壞，調閱監視器畫面才赫然發現，原來老公趁白天道館沒人之際，帶小三到道館「嘿咻」還「搞」壞沙發，因而對二人提起告訴。費教練當時還在庭上證稱，女方是剛認識的傳播妹，兩人只嘿咻過一次。

沒想到，代理韓國跆拳道用品大廠Mooto的香港人王斌出示照片，指控費教練販賣未經授權的Mooto產品時，卻讓相關人士從照片中意外發現，該名「傳播妹」經常出現在道館中，有時甚至還擔任年幼學員的教練，在仿冒官司外，可能又將衍生另一起家庭糾紛。

本刊致電費教練查證此事，但電話無人接聽，至截稿前也未回電；記者詢問當事人費教練的父親、也從事跆拳道教練的費爸爸，費爸爸氣憤地表示，王斌騙了他兒子，號稱獨家代理商，但收了一百多萬元新台幣的貨款卻遲遲未交貨，經多次催討後交貨的數量也不齊，「我還想找他（王斌）算帳呢！」

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