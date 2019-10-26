車廂全是血手印…39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　女孩最後訊息：媽我要死了

▲英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃發現39具屍體。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

英國39死貨車凍屍案如今進入屍檢調查，原先警方判定死者皆為中國籍，現也出現翻盤，提到其中有6人可能為越南籍，一名26歲越南女子的家人日前透過人權組織協尋，認為39屍命案中一定有自己的女兒，並公布當時女兒最後的訊息，「我真的好冷，媽，對不起我的出國計畫沒有成功，我就快要死了，因為我不能呼吸」。

綜合外媒報導，目前貨車已經移動至調查單位，開箱後發現39名死者中，11名確定為中國籍，另外傳出有6名越南籍死者，並全部來自越南北部Can Loc地區，而在運送的過程中，不斷地拍打貨車車廂門希望可以得到幫助。26歲的可能疑難者范思達（Pham Thi Tra My）的家屬透過人權組織表示，她曾發送過訊息給家人，「就快要無法呼吸了，我愛你。」等絕望的字眼。

▲越南女子范思達的家人相當著急，認為女兒是英國39廂屍案死者。（圖／路透／推特）

此外，冷凍貨櫃箱中其中一名年約20歲的男子，可能也為越南籍，他的家人同樣透過媒體表示，男子也曾經傳求救的訊息給家裡。而第三個越南家庭則表示，失蹤的19歲少女在22日曾打電話給家人提到「我進到一個貨車廂了」之後便音訊全無。目前越南駐倫敦大使館正全面協助家屬確認。

知情人士表示，當時打開貨車廂時，所有的遺體都交疊在一起，可能是在取暖，也可能試圖逃跑，而車廂內部到處都是血手印，可以看出在死亡邊緣他們是多麼的絕望無助。目前警方已經逮捕4名可能的人蛇集團成員，將進一步進行調查。

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