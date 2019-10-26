貨車廂39凍屍「洋蔥式推敲幕後兇手」　警機場逮第4名嫌疑人揪幕後真相！

▲英國39死貨櫃車廂屍案開始出現家屬著急尋人。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

英國貨車廂屍案39死的調查進度，原先警方推斷死者皆為中國籍，25日傳出恐有6名越南籍，家屬也著急尋人。調查進行同時，警方第一時間逮捕貨車司機羅賓遜（Morris Robinson）之外，接著以「涉嫌販運人口」的罪名逮捕2名貨櫃車登記者；當地時間25日在逮捕第4名嫌疑犯。

綜合外媒報導，貨車司機羅賓遜遭到逮捕後，父母立刻飛往英國了解情況，親友更是透露個性善良的他「絕對不知道」車廂內部是什麼東西，從小就生長在健全家庭的羅賓遜，在發現滿車屍體時甚至一度暈倒。25日警方以涉嫌販運人口罪名，將一對38歲夫妻、貨櫃車登記者馬赫（Thomas Maher）為貨運公司老闆，其妻子喬安娜（Joanna）逮捕，目前兩人被懷疑密謀販運人口進行偵查。

▲警方出面說明，目前已經逮捕4人。

馬赫夫婦被逮前提到，該貨車原本登記在喬安娜名下，但13個月前賣給一間愛爾蘭公司，該公司離羅賓遜住處不遠，目前該車是被登記在愛爾蘭首都都柏林一間出租車公司名下。

警方25日晚間再度在斯坦斯特機場拘留一名48歲男子，過去曾有人口販運等嫌疑，目前此案共逮捕4名嫌疑犯。中國方面則回應，倘若調查有結果，則絕對必須嚴懲兇手。



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