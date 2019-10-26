綠委上「很藍的節目」　爆料在場5個來賓：都不知道怎麼幫韓國瑜辯護

▲郭正亮在節目上9字形容韓國瑜，「人來瘋，愛吹牛，大草包。」 （圖／翻攝自《新聞面對面》）

記者張靖榕／綜合報導

韓國瑜「故宮70萬件展品一次展出」的政見引發熱議，也被故宮打臉。對此，民進黨立委郭正亮日前在節目上表示，之前去上「很藍的」的節目，當天5個來賓都不知道怎麼幫韓國瑜辯護。

知名律師、政論節目主持人謝震武在《新聞面對面》上，針對韓國瑜跑地方時提出的「故宮一次展」、「高山升旗台」等政見，花了超過10分鐘的時間嚴詞痛批，強調韓國瑜「即興回答」的慣性不斷在為他扣分，更要韓國瑜記住「一言興邦，一言喪國。」

故宮風波也讓護航韓國瑜的來賓名嘴們難以防禦；郭正亮同樣在謝震武的節目上爆料，「我昨天也去上一家很藍的電視台，5個來賓，都不知道怎麼幫他為故宮辯護」，「他們都知道這個實在是，沒有辦法辯護啊。」謝震武也立刻接話說，「可以想像」。

至於3000公尺高山廣設升旗台，郭正亮表示，這樣的話不僅傷到山友，對於實際操作也有問題，「請問誰來升旗？是不是有人每天都要上山？我們都幫他算好了，用基本工資23100來算，12個月，1年都只要負責升旗就好，就要7400萬，事實上根本沒有辦法執行。」

「坦白講他確實很急」，郭正亮指出韓國瑜現在的競選方式，「想急著在其他縣事凸顯說，我參選總統是有國政上的準備，可是只要（民眾）講一個，後面就KUSO一千個。」