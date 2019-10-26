警用公務車載女友…萬華緝毒王辯「子宮出血」！女網友問號：啊不就月經

▲王警騎公務車載女友，辯稱是女友不舒服、「子宮出血」。（圖／翻攝臉書社團「爆怨公社」）

記者莊智勝／台北報導

曾有萬華緝毒王、鷹眼帥警之稱的王姓員警，原本備受長官肯定，豈料24日下午卻被民眾抓包「騎公務車載女友」，還嗆聲「看什麼看？」隨著事件不斷延燒，王警與女友「屁蛋妹」過往不斷被起底。據悉，25日晚間王警也針對騎車載女友一事作出解釋，強調是女友「子宮出血」、情況緊急，才會騎公務車載她前往醫院。但眼尖的網友卻質疑，「子宮出血還能穿白裙、坐機車慢慢飄？還是這所謂的子宮出血是月經來著？」

民眾在臉書爆怨公社PO出照片，控訴當天行經長沙街二段時發現身旁騎著警用機車的員警後方載著女友，還嗆聲「看什麼看？」隨後更耍起警察職權，要他配合出示證件，讓原PO當場氣炸。

隨著事件不斷延燒，該名員警與女友的身分、過往事蹟接連曝光，該名對著民眾叫囂、服儀不整的員警竟然還是過去萬華分局的績優「緝毒王」；而後座的女友也大有來頭，是曾與MP魔幻力量嘎嘎交往過的「屁蛋妹」，先前還曾戀上有婦之夫、掌摑正宮，因此鬧上新聞版面。

▲民眾爆料，身穿制服的王警儀容相當不整，且還騎著公務車載女友，甚至對他嗆聲「看什麼看？」（圖／翻攝臉書社團「爆怨公社」）

警方表示，雖然王警過去表現亮眼、查緝毒品績效卓越，但3個月前卻因勤務缺失過多，因此調任萬華分局警備隊，豈料24日下午又穿著警察制服、騎乘公務車載女友，目前萬華分局督察組已經介入查辦，不排除進行記過以上之處分。

對此，王警也有話要說，強調當天因為女友子宮出血、身體不適，下班後緊急將人帶往醫院看診，所以才會穿制服、騎著公務車載女友，且他也未對著民眾嗆聲，只因當時該名路人一直盯著女友猛看，他才會出口相詢「有什麼需要協助的嗎？」王警自覺無辜，強調如果當時後座載的是ㄧ般民眾，那他的行為就是「為民服務」，只是這次服務的對象是女友，就被外界放大檢視。

對於「子宮出血」這一說法，網友也提出質疑，「子宮出血如果很緊急還可以坐機車慢慢飄，我也是醉了，很緊急不是應該叫救護車？還是所謂的子宮出血是月經來？」「不知道是不是我知識不夠，子宮出血還穿白色裙子，感覺很對不起裙子」、「子宮出血不就生理期？什麼鬼？」

我沒有遲到，是時間遲到了！

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▼網友質疑，所謂的「子宮出血」是否就是月經？（圖／翻攝臉書粉專「路安專案」）