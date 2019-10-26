27歲憂鬱女失聯22天...最後身影「全身緊包只露眼」　母調監視器驚見一男尾隨

▲吳女全身用衣服包緊緊出現在超市。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

山東省青島市黃島區一名27歲吳姓女子4日晚間匆匆出門，只向母親說了一句「我再出去逛逛」，至今卻再也沒有任何消息。吳女的母親事後調閱監視器發現，女兒最後出現在黃島區江山南路附近的一間超市，全身還包得緊緊，只露出眼睛，期間甚至還出現一名男子在後方尾隨。

綜合陸媒報導，吳女4日晚間7點剛跟母親逛完街回家，隨後才過了不到20分鐘，她就急急忙忙地換了外出的鞋子，並對母親大喊，「我再出去逛逛。」母親事後表示，女兒從那天開始，就像憑空消失了一樣，「我沿著店家找了幾遍，去附近的一家網咖也都沒有。」

據悉，網咖老闆向吳女的母親透露，「吳女是4日晚間11點多來的，隔天早上凌晨5點就走了，期間還在打電話。」對此，母親感到相當困惑，因為吳女患有憂鬱症，醫生建議不要拿手機，「今年4月時，我已經沒收了女兒的手機，但現在不知道她當時手機是從哪來的。」

▲吳女至今已消失20多天。

據監視器畫面顯示，吳女在5號凌晨2點從網咖走出來，朝小吃街的方向走去，不過，她的身後卻有一名從出租車下來的男子緊緊跟著。隨後，吳女又出現在一家超市內，不僅戴著口罩，全身還包得緊緊的，只露出眼睛，出來後又往網咖的方向走。由於網咖沒有監視器，所以吳女最後的身影只停留在超商附近。

母親透露，吳女已經不是第一次失聯了，「女兒今年4月在外面刷了一萬多的信用卡費，之後我就沒收她的手機，但還是有把電腦給她用，原本以為女兒是想用電腦聽聽音樂，緩解一下病情，沒想到她卻用電腦和人聯繫，說要出去找工作。」

▲吳女曾透過微信向同學借錢。

此外，吳女的母親今年7月也在家附近的一家藝術培訓中心，替女兒報名吉他課、古箏課、聲樂課等，並每天接送，希望能治療憂鬱症，「沒想到9月22日下午1點多，我把女兒送到培訓中心，直到下午3點去接時，發現人已消失不見。」

母親提到，當天女兒穿碎花長裙去上課且背著吉他，之後從監視器畫面看見，她隨後出現在樓下時，已經換了黑色短袖和吊帶褲，「監視器沒有拍到她是怎麼離開走道樓下的，只發現她有進去廁所換衣服，但當時換的衣服也不是家裡的。」

▲從藝術培訓中心消失後，吳女換了一套衣服出現在樓下的燒烤店。

據母親陳述，她與丈夫離婚一事可能影響到吳女，加上外婆去世，讓女兒變得更不想說話。據悉，從今年3、4月開始，吳女的手機裡還有許多還款訊息和催款電話，一天多達20幾通。

▲吳女曾在書上寫下，「不要把心裡想的告訴別人」。

吳女的母親曾看見女兒在書上寫「不要把心裡想的告訴別人」，事後無論她怎麼追問，始終問不出女兒到底欠下多少債款。她心痛表示，「女兒已經患了憂鬱症，現在身無分文地在外面，又被人跟蹤，我們擔心她的人身安全，她的病要定期吃藥，希望能趕快找到她。」

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