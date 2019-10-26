女孩約20歲男網友開房！準備大戰第二回「突聞濃腳臭」驚呆：居然換人了⋯

▲和網友相約到酒店開房，結果床伴卻換人了。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名年輕女孩小美（化名）前陣子透過閨蜜認識一名男網友，兩人相談甚歡後決定約見面開房，沒想到卻差點遭到「陌生人」侵犯。小美表示，當她準備和網友展開第二輪激戰時，突然聞到一股很濃的腳臭味，納悶之餘才發現床上的男人居然換人了！她嚇得趕緊報警，並怒控2名男子強姦罪。

▼腳臭味讓小美多了警覺心。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

綜合陸媒報導，事發在江蘇省蘇州市，遭到控訴的20歲男網友張陽說，他在今（2019）年8月於交友軟體上認識小青（化名），並約好一起碰面吃飯；到了當天，他又叫上自己的兄弟陳剛一同赴約，小青也帶了一位閨蜜小美來參加。這次飯局的氣氛相當熱絡，不久陳剛和小美就在微信上開心暢聊，並且擦出超越友誼的火花，相約要一起到酒店開房。

張陽得知這兩人要開房時，竟然對陳剛說，「等你結束後，我也去房間一下。」陳剛一聽立刻懂了好兄弟的意思，但他擔心被小美發覺，因此遲遲不敢答應。張陽則說「沒事」，到時候把房間內的燈關掉就不會被發現了，陳剛想了想也就答應了。

▼趁著關燈時，陳剛讓好友進房。（示意圖／CFP）

到了酒店開房的那日，陳剛先是與小美發生關係後，藉故說要出去買點水喝就離開房間，之後與張陽互換衣服，讓張陽順利進到房內。由於當時室內並未開燈，小美發現進來的人身型和陳剛差不多就沒有起疑；張陽怕被發現，所以就立刻跳到床上用被子蓋住頭，並且對小美動手動腳，想與對方展開激戰。

就在此時，小美突然聞到身旁的男人有股很濃的腳臭味，開始納悶「明明剛才沒有味道，怎麼現在卻有？」於是她藉口說要去上廁所，隨後趕緊拿起手機開啟手電筒照明，並且扯開對方一直蒙在頭上的被子，這才發現差點與床伴的好友發生關係，氣得甩了對方一巴掌。張陽眼見事跡敗露，就用言語威脅還猛掐脖子打算強行侵犯小美；小美奮力掙脫後，才順利脫困報警。

▼小美脫困後怒告兩人性侵。（示意圖／達志影像／非本文當事人）

最終，犯罪嫌疑人張陽、陳剛都因涉嫌強姦罪被蘇州工業園區檢察院依法批准逮捕。檢察官提醒，網路交友需謹慎，防人之心不可無，與陌生人交往，一定提升自我保護意識。

不少網友看完後紛紛留言回應，「女生都不怕報警丟臉嗎？」、「為什麼單身女性不能開房啊？一直嫌女生髒的人哪裡有毛病？」、「人家腳臭，小美身體更臭」、「這告訴我們，個人衛生很重要」、「女方爸媽要是知道孩子這樣肯定很傷心」、「錯的是男生吧，不懂檢討被害人的意義」、「自己不檢點，就別抱怨碰到怪人」、「網路交友的確要小心」、「人帥真好」。

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