時薪190聘洗碗工！餐廳老闆「開7條件」：不要肥婆、奇怪樣子　網正反戰翻

▲香港一間餐廳老闆招聘洗碗工，不過開出的條件卻引起網友論戰。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

不少人為了求一份穩定的工作，甘願接受雇主開出的各種條件，但是這也導致許多雇主的要求越來越苛刻。香港一名餐廳老闆近日就發文表示，想以時薪48.5元港幣（約新台幣190元）招聘洗碗工，不過開出的「7大條件」卻引起網友熱議，因為其中幾項寫著「不要肥婆」、「不接受奇形怪狀樣子」，令人感覺不受尊重。

▼多數人認為洗碗為何要要求樣貌。（示意圖／CFP，下同）

餐廳老闆在臉書社團「巴打絲打 Facebook Club」表示，急徵一名「洗碗姐姐」，每天工作8小時，中間休息4小時，每小時工資48.5元港幣（約新台幣190元），薪水可以當天限領。不過想應徵必須符合「7大條件」，包含不吸菸、不要肥婆（因為位置只有4英呎x4英呎，肥胖不適合）、不准講電話、不准滑手機或是放音樂、不准將公司飯菜帶走、不接受奇形怪狀樣子。

最後一項則是體力要夠好，因為每天有3次要將垃圾從7樓搬至地下室，每次2至3袋。不少網友看完覺得不准吸菸、工作時不准講電話和玩手機的要求都算合理，但是以這樣的時薪做洗碗和倒垃圾等粗工，感覺有點剝削；另外，既然是洗碗，為什麼要要求外型？感覺不夠尊重人。

網友表示，「這一小時60元港幣（約新台幣235元）我都不會做」、「做8小時休息4小時，總共12個鐘頭了耶」、「難道胖子不能洗碗嗎？」、「奇形怪狀的樣子怎麼定義，『外貌協會』會長是你？」、「請問是要兼差做黑的嗎？」、「你可以聘一個選美小姐幫你洗碗」、「感覺洗碗洗一洗會突然被資遣，哪天長得很奇怪都不知道」。

餐廳老闆隨後親自回應，「已經收到20、30人投遞的履歷徵。」暗指自己開出的待遇很吸引人，最後又說「請到人了了」就把留言功能火速關上。有人事後發現，這間餐廳曾經也徵過兼職廚師，條件是「高大有力、五官端正」、「不玩體育賭博、賽馬賭博」、「沒有體臭」，一樣有許多和工作不相干的要求。

但也有人認為老闆做法沒有錯，「如果是我支付薪水的，當然有權利招聘心中所想的員工吧」、「應該是老闆擔心招到怪人、媽寶、8+9那類的」、「不要肥婆是因為洗碗空間太窄，怕無法適應吧？這樣也能嘴？不懂」、「沒當過老闆的人，才會覺得處處被針對」、「在人家底下做事，也只能認命啦」。

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