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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／北京「5G基地台」數量預計年底破1.4萬個

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花1800億美元！中國2020啟用全球最大5G網路。（圖／達志／示意圖）

▲北京市預計年底將有超過1.4萬個5G基地台。（圖／達志／示意圖）

《北京》北京：年底5G基地台數量將超過1.4萬個　明年全市5G網路全覆蓋

北京市經濟和信息化局與順義區人民政府舉辦的「5G-50」技術與應用專家論壇指出，預計今（2019）年年底，全市5G基地台將超過1.4萬個，基本實現五環內部署完成，到2020年實現城郊5G網路全覆蓋，為5G場景示範應用提供良好的網路環境保障。（新華網）

《遼寧》大連機場27日起執行冬春季航班

大連機場官方指出，27日起開始執行冬春季航班計劃，該航季至2020年3月28日結束。新航季大連機場週航班量達到3028架次，共有39家國內外航空公司運營185條國內外航線。（新華網）

《北京》中國營商環境全球排名躍升至第31位

世界銀行近日正式發布《全球營商環境報告2020》。報告顯示，中國營商環境總體得分77.9分（即中國達到了全球最佳水平的77.9%），比上年上升4.26分；排名躍居全球第31位，比去年提升15位。據悉，中國已連續兩年被世界銀行評選為全球營商環境改善幅度最大的10個經濟體之一。（中新社）

《重慶》重慶提出深化「放管服」改革26項重點任務

為深化「放管服」改革、優化營商環境，重慶市人民政府辦公廳日前發布《貫徹落實重慶市深化「放管服」改革優化營商環境電視電話會議重點任務分工的通知》，從深化簡政放權、加強公正監管、優化政務服務三個方面明確提出了26項重點任務，並要求各區縣政府、相關部門和單位逐一落實到位。（新華網）

▼重慶市。（圖／CFP）

▲▼重慶市。（圖／CFP）

《陝西》陝西年底前將實現城鄉居民基本醫保制度「六統一」

陝西省醫療保障局指出，陝西省積極推進城鎮居民醫保和新農合整合，年底前將形成覆蓋範圍、籌資政策、保障待遇、醫保目錄、定點管理和基金管理「六統一」的城鄉居民基本醫保制度，並同步整合大病保險。（新華網）

《上海》上海警方推「八條舉措」服務「夜間經濟」

上海市公安局治安總隊副總隊長姜曉東表示，「八條舉措」實行一個多月以來，上海公安機關從簡化審批、強化防控、提升保障、維護秩序等方面，努力服務、支撐夜間經濟發展，在切實平衡好活力與秩序的關係，營造安全、有序、乾淨的社會治安環境。（中新社）

《海南》海南海口嚴禁商品房銷售過程中捆綁銷售

海口市住房和城鄉建設局近日發布《關於進一步加強商品房銷售管理的通知》，嚴禁商品房銷售過程中捆綁銷售、變相要求購房者選擇二次裝修或升級裝修等行為。（中新社）

《北京》12項措施促進跨境貿易投資便利化

大陸國新辦25日舉行的國務院政策記者會上指出，國家外匯管理局在充分調研與前期試點基礎上，推出12項跨境貿易投資便利化政策措施，包括擴大貿易外匯收支便利化試點、擴大資本項目收入支付便利化試點等，促進貿易投資便利化和經濟高質量發展。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）

▲▼北京市。（圖／CFP）

ET快訊
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