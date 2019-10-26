萬華外籍女「生意差遭巴頭趕出門」　蹲暗巷求生…警查獲嘆：終於解脫了

▲警方23日在康定路逮捕42名應召站女子，且其中5人正在接客當場遭查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北市萬華分局日前接獲線報，23日出動百名警力包圍康定路上的鑽石大樓，持搜索票及拘票進入逐層逐房稽查，一舉攻破隱藏在大樓內的賣淫集團，帶回集團成員及賣淫女共52人。警方調查後更發現該集團的惡劣面，除了強逼賣淫女施打停經針外，生意差的甚至直接趕走、流落街頭自生自滅。

警方表示，這次一舉攻破私娼集團，總共逮捕捕包含主嫌、成員及性工作者共52名嫌疑人，並且查扣集團營運帳冊、保險套及潤滑劑等證物。嫌疑人的性工作者共有42名，包含泰國籍28名、越南籍6名、中國籍2名及本國籍6名，總共有36名來自國外。

▲誘騙來台、逼打停經針接客 搗破「鑽石大樓」色窟。（圖／東森新聞）

警方進一步調查發現，這一些來自國外的性工作者，許多是被私娼集團以從事美容、按摩工作騙來台灣，因為被集團主嫌扣押護照，加上對地方不熟悉而無法逃走，而且該集團為了讓她們可以無限次接客，還故意對她們施打停經針，完全不顧慮這一些女子的健康情況。

根據《中國時報》報導，有一名泰國女子表示，她們每天上班12小時，日班早上10點、午班下午3點，應召集團會派人在樓下點名，而且三餐、日用品都要自付，甚至還會被恐嚇、扣錢。她透露，有位小姐因為生意不好「2天才接1個客人」，當初她預支機票錢來台，結果賺不到錢，應召業者就不時打罵，後來有新小姐來，那位生意差的小姐就直接被趕出去，行李還被丟在路上，結果她因為沒錢回國，流落街頭接客，幸好最後被警方查獲遣返，這女子才覺得終於解脫。