影／想在路口旁下車！他竟拿「擊破器」作勢打公車司機…下秒砸爆玻璃走人

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名男子近日搭乘當地公車時，不僅少投錢之外，還要求司機在停紅綠燈的路口放他下車，不過隨即被司機果斷回絕，男子一聽竟然暴怒狂踹車門，隨後拿下車上的擊破器作勢要打對方，直到車門開啟後，他還不忘砸碎一扇車門洩憤，隨後瀟灑離去。影片曝光後，網友紛紛直呼「太囂張了！」

▼男子拿擊破器作勢要打司機。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，穿著黑衣的男子19日在福建省莆田市搭乘20號公車，上車後他投了2元人民幣（約新台幣8元），司機伍秀平便詢問，「你只投2元，是要坐到哪裡？」男子不耐煩回答，「我還沒坐到站，你叫什麼叫。」司機只好摸摸鼻子，繼續向前行駛。

伍秀平說，車輛繼續行駛的過程中，男乘客為了轉移他的注意力，不停變換座位，「剛上車時，他坐在我右排的第四個座位；過了幾站後，他換到我後面的第二個座位，之後又坐到後門後面第二個座位。」他本來以為會相安無事到目的地，沒想到之後發生的事讓他震驚不已。

▼男子想在路口下車，便瘋狂踹公車門。（圖／翻攝自看看新聞）

伍秀平說，到了東嶠鎮前沁村的一個路口停紅綠燈時，男子突然要求下車，「我解釋說紅綠燈路口不能開門，他就用腳踢門，拼命地踢。」影像顯示，暴走男先是用手拍車門，然後連續用腳踹玻璃門，見門還是沒開，便跑到車廂後方拿起擊破器作勢要打司機，威脅對方快點順從要求。當時，車廂裡有一名學生站起來勸阻，但男子根本不予理會。

見到司機解開安全帶躲避攻擊後，男子就跑回後門，用擊破器將後門一扇玻璃猛力砸破。伍秀平說，因為當時正值週末，是學生放假回家的高峰時段，車上乘坐的大部分是學生，他擔心男子過於激動會傷到人，就開了車門讓對方下車。

▼司機害怕男子傷害乘客，只好開車門放人，男子卻不忘朝玻璃猛砸。（圖／翻攝自看看新聞）

不過男子下車時，仍不忘用擊破器敲破後車門另一扇玻璃，導致碎片四處飛濺到乘客臉上和身上。司機事後也趕緊報警求助，目前，莆田公車集團已經與警方聯手介入調查。男子囂張行徑曝光後，引來不少網友議論，「萬一隨意下車又遭遇危險，該怪誰？」、「可以坐牢嗎？」、「司機好倒楣，什麼怪人都有」、「太瘋狂了吧…氣到砸爆玻璃，還想打司機」、「感覺最後又會說自己精神出狀況，就減刑了」。

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