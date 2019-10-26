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謝震武「10分鐘8字古語」批韓國瑜引熱議　霸氣回：我是目前最資深政論主持人

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▲▼怒飆韓國瑜10分鐘引熱議 謝震武霸氣回應了！。（圖／翻攝自《新聞面對面》）

▲謝震武表示，作為最資深政論節目主持人，希望對所有政治人物提出諍言。（圖／翻攝自《新聞面對面》）

記者張靖榕／綜合報導

知名律師、主持人謝震武24日在政論節目中，以「一言興邦，一言喪國」8字古語為主軸，痛批韓國瑜長達10分鐘，引發關注和熱議。對此，收到韓辦回應的謝震武25日表示，韓辦這次回應是成熟的，而自己是目前國內最資深政論節目主持人，希望能對所有政治人物提出諍言；而對於外界的正反言論，他說，「我自豪的就是主持政論節目」。

謝震武在年代政論節目《新聞面對面》上首先提到韓辦對於他24日批評的回應，「非常感謝律師的建議指教，謝律師長期主持政論節目，對政治有深入觀察，相信謝律師也願意花時間深入韓市長的詳細政策內容。」對於「一言興邦，一言喪國」這句話， 韓辦也想送給執政的蔡英文政府，希望蔡總統時刻放在心中。

謝震武表示，韓辦這次的回應相當成熟，因此小英陣營必須非常謹慎和小心，因為民進黨之前對於私菸案「超買」、陳同佳案最後一刻轉彎，以及內政部長徐國勇要記者「放尊重點」等發言，同樣屬於發言扣分。他說，對於國家最高當權者要時刻記得8字古語，「我同意」，「要不然國家當權者稍有疏失，影響更大。韓國瑜畢竟是個挑戰者，當然也應該要這樣。」

對於24日的言論受到韓粉攻擊，甚至在網路上被貼上深藍、知識藍、綠等標籤，謝震武也霸氣回應，「我是國內目前最資深的政論節目主持人，我拿了6屆最受信任主持人獎，我希望能夠對國內所有的政治人物提出一些諍言，這是我們應該做的職責。」對於「無緣的兄弟」、藝人謝祖武慘遭韓粉出征，謝震武也表示，「不要再去找他了」。

距離2020年1月11日的總統大選日期越來越近，謝震武秉持節目是對所有人和所有陣營公開的平台，以及該節目的傳統，將會邀請蔡英文、韓國瑜來到節目上暢談，而親民黨黨主席宋楚瑜若隨時入場的話，也會邀請出席節目。

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