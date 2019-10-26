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「想弄死他！」15歲學生持磚塊...10秒重擊頭部9次　男老師血濺牆壁倒地

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▲15歲學生持磚塊擊頭...男老師血濺牆壁倒地。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲顏同學突然衝出，用磚塊襲擊老師。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

四川省眉山市一名15歲的顏姓同學24日持磚塊，趁班導走進教室時，往他頭部狠狠敲下，短短10秒重擊多達9次，直到對方倒地才罷手，恐怖行徑嚇壞現場所有同學。據悉，該名顏同學還曾經透露，自己平時很恨這位老師，「恨不得想把他弄死」。

根據影片可看見，一名身穿黑衣的男老師剛走進教室，開啟手中的雨傘，沒想到下秒立刻遭人襲擊頭部。而動手的顏同學當時則手持磚塊，死命地朝對方敲打，手法兇殘。在教室裡的其他幾名學生原本在座位上聊天、念書，一聽見老師淒厲地叫聲後，紛紛轉頭察看，嚇到連動都不敢動。

▲15歲學生持磚塊擊頭...男老師血濺牆壁倒地。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲顏同學死命地往老師頭部重擊。

綜合陸媒報導，一名知情老師表示，事發之前，顏同學在校內騎自行車，碰巧被學校巡邏隊發現並告知班導；隨後，他被班導私下約談且進行教育，所以心生不滿，便決定拿磚塊襲擊對方。此外，他提到，「顏同學曾透露，平時在家父母都不管，也管不到，而且他還說，很恨這個老師，就要把對方弄死。」

事發後，該名受傷的男老師已被立即送往醫院急救，而院方也不願透露更多消息。一名老師透露，該名男老師年約30多歲，平時非常敬業，「他的父親已離世，母親目前也還在醫院內守著，希望這名老師能逢凶化吉，早日康復。」

位於四川眉山市的仁壽縣公安局25日晚間發布通報指出，顏同學因對老師日常管理不滿，在教室內用磚塊襲擊對方頭部，目前已被公安機關刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

▲15歲學生持磚塊擊頭...男老師血濺牆壁倒地。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲警方發出通報指出，打人者已帶回派出所調查，傷者則被送往醫院急救。

顏同學打老師的畫面近日在網路上瘋傳，網友紛紛斥責，「這樣的學生將來一定是禍害」、「現在的學生真難管」、「這個年紀的孩子，下手沒輕沒重，有這樣的學生太恐怖了」、「才十幾歲就這樣」、「不服管教就殺人，長大還了得」。

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關鍵字：

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