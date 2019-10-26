人渣文本還原「謝震武批韓10分鐘」現場　網驚：沒有懷萱真的不行

▲真的怒了！謝震武節目上狂飆韓國瑜10分鐘 觀眾嚇壞。（圖／翻攝自《新聞面對面》）

記者葉國吏／綜合報導

知名主持人謝震武24日在年代政論節目《新聞面對面》引古言罵國民黨總統參選人韓國瑜，引起討論。現場來賓人渣文本發文還原現場，表示其實這些應該是他們來賓要說的，但謝震武自己講了，他們只能在旁邊保持尷尬又不失禮貌的微笑。

謝震武在24日播出的年代政論節目《新聞面對面》上，引述古語嚴詞警告韓國瑜不要昨天講的話今天又不一樣。「韓市長最大的問題就是出在這個地方」，謝震武說，韓國瑜前天才撂下「升旗台是一定要的」，隔天又說「不是想到哪就做到哪」，根本就是自打嘴巴。謝引經據典警告韓市長「記住古語，一言興邦，一言喪國。現在是總統候選人，如果真的當選了，跟所有國際元首之間在講話，難道可以像柯P之前說外賓送的錶是破銅爛鐵，然後講是開玩笑嗎？」

▲來賓人渣文本周偉航表示，現場他們只能保持尷尬又不失禮貌的微笑。（圖／翻攝自Facebook／特急件小周的人渣文本）

謝震五霸氣10分鐘引起網路轟動，讓同在現場的人渣文本也發文說「小弟正好在現場，因為小武哥罵的東西本來是我們這邊應該要講的，所以也只能保持尷尬又不失禮貌的微笑。」對此有網友則說「我們終於知道懷萱最重要的工作了：小武哥拘束器」、「沒有懷萱真的不行」。