伊拉克反政府示威再起！　至少21人死亡1700人受傷

▲伊拉克首都和南部爆發示威抗議，至少21死。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊拉克反政府示威抗議中斷三3週後，近日又恢復活動，這一波目前為止因抗議喪生的人數已達到21人，受傷人數達1700人。示威民眾除了在首都巴格達（Baghdad）聚集，也遍及伊拉克南部；警方25日向聚集在巴格達的示威民眾，發射橡膠子彈和催淚彈。

根據中東《半島電視台》（Al Jazeera）報導，群眾因對伊拉克政治體制及官員嚴重腐敗情況感到不滿，上街要求政府進行徹底改革，其他訴求抱括立刻改善高失業率和無用的公共服務系統。





▲伊拉克月初的反政府示威期間，至少149人被維安部隊瞄準頭胸開槍射死。（圖／路透）

民眾的抗議行動再次引來伊拉克維安部隊鎮壓，「伊拉克人權觀察站」（The Iraqi Observatory）指出，已有21人在抗議活動中喪生，其中8人死於巴格達示威。「觀察站」執行長薩多恩（Mustafa Saadoon）表示，南部的示威活動也有13人死亡，另外超過1700名抗議名眾受傷。

這起10月7日爆發的示威抗議點出了伊拉克境內許多問題，包括伊拉克在美國入侵後起草和修改的憲法，引發遜尼和什葉派的宗派危機，以及政府對於基本公共服務如水、電供應能力非常弱，也無法改善人民經濟收入和生活品質。伊拉克政府委員會表示，月初爆發的示威遊行期間，維安部隊面對示威群眾已經失控，竟荷槍實彈瞄準示威群眾的頭胸開槍，「指揮官在示威期間無法掌控部隊，因此造成混亂。最高當局根本沒有下達對示威者開火、使用實彈的正式命令」，造成149名平民死亡，8名維安部隊成員也喪生。