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「退休優良教師」變色狼！柑仔店6度爪侵小學生　女童哭訴：我希望老闆被處罰

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▲徐男趁女警靠近時伸手襲胸。（示意圖／記者蔡紹堅攝，與本文當事人無關）

▲退休優良教師變成色老闆，竟然性侵國小女學生。（示意圖／記者蔡紹堅攝，與本文當事人無關）

記者葉國吏／綜合報導

一位在「柑仔店」看店的退休男子，涉嫌出手猥褻6位國小女學生身體、私密處，甚至還有人遭性侵。對此退休男自稱曾獲「優良教師」表揚，不可能做出這種事情，但法官認為這6位女學生指證歷歷，不可能互相羅織罪名誣陷，依照強制猥褻罪判刑7年2個月，及依性騷擾防治法判刑7個月，得易罰金21萬元，可上訴。

根據判決書指出，退休男子曾任教職30年，5年前退休後就在妻子經營的「柑仔店」顧店，由於鄰近學校又有販賣早餐、文具等，吸引許多學生上門光顧。但鄰近安親班老師某日突然有女學生哭訴「我希望老闆被處罰」，一問之下才知退休男會對上門的女學生伸手亂摸，甚至同校別班女學生也遭狼手。

安親班老師通報校方後，校方認為事態嚴重，追查之下發現有6位女學生受害，其中還有人2度遭侵犯，隨即報警處理。退休男對於指控庭上表示：「「我不可能去做一些這種事情來破壞我一生清白，還影響自己店裡的生意。」退休男表示，店內是開放空間，根本不可能去猥褻女學生。

但法官認為6位女學生指證歷歷，而且分屬不同年級、班級，互相不認識更不可能羅織罪名誣陷他，認定退休男辯解均屬畏罪卸責之詞，認定退休男涉犯4起強制猥褻罪，合併判刑7年2個月，及涉犯3起性騷擾防治法，共判刑7個月，得易罰金21萬元，仍可上訴。

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