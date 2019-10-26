FTA覆蓋率高！南韓放棄開發中國家地位　學者：會有一波「放棄潮」

▲南韓經濟部長洪楠基宣布，南韓放棄開發中國家地位。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

南韓政府25日宣布決定放棄世界貿易組織（WTO）中的「開發中國家地位」，在國內外引起正反議論。對此，台灣中經院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，南韓的舉動對區域經濟影響有限，但可能待來「放棄」的骨牌效應。

南韓經濟部長洪楠基25日指出，基於南韓經濟地位以難在國際社會中，繼續被認可為開發中國家，若遲未更新地位會降低南韓的談判能力，因此未來在WTO協商中將不再以「開發中國家」的待遇進行協商。

根據《中央社》報導，李淳分析南韓此舉主要原因，在於南韓簽署的所有自由貿易協定（FTA）中，並無「開發中國家」或「已開發國家」之別。李淳表示，南韓過往雖未主動宣布，但實質上的行為和政策都屬「已開發國家」，因此這此公開宣言是要符合本身體制。

▲川普不斷施壓中國、香港、澳門、新加坡、南韓、墨西哥、土耳其等國，取消「開發中國家」身分。（圖／路透）

李淳進一步指出，美國不斷要求南韓、中國、新加坡、土耳其等國放棄「開發中國家」地位，以結束不公平待遇，南韓此次的宣布可被解讀為支持美國的WTO改革。他分析，南韓此舉會讓其他被美國點名的國家造成更大壓力，可能會有一波「放氣潮」。

台經院景氣預測中心副主任邱達生觀察，南韓的FTA覆蓋率高，對於利用「開發中國家」地位設置關稅保護已無太大必要性，加上美方施壓，政策推進方向是預料中的事。他說，南韓的政策改變，對未和南韓簽訂FTA的台灣和其他國家，可能會是不錯的機會。

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