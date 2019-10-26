救護員拒送指定醫院「病患家屬怒咆哮」！事後火速遭調職　網傳議員施壓

▲病患家屬因不滿救護員拒絕送往指定醫院，自行開車就醫。（圖／翻攝Facebook／高雄市議員 李雅芬）

記者葉國吏／綜合報導

批踢踢有鄉民爆卦指出，高雄市消防局有2名救護人員，以「無法跨區就醫」為由，拒絕患者家屬要求送至指定醫院，患者當時打電話向高雄市議員李雅芬求助。事後該2救護員遭調職，被質疑是李雅芬施壓導致。對此李雅芬也在臉書粉絲專頁發聲明稿澄清，表示「救護員執行救護任務非常辛苦，辛勞值得肯定」，但該起個案是否仍應站在「視病患如親」，並依據「緊急傷病患的傷病情況」做綜合全盤考量的狀況，值得外界省思。

25日有鄉民在批踢踢貼出2張圖片，內容為高雄市政府消防局人事令，內容為一民眾投訴案件，指出病患家屬以病患病歷皆在榮總醫院為由，要求救護車將他們送至榮總。但救護員判定病患當下狀況屬危急個案，建議送至就近急救責任醫院大同醫院。

▲▼鄉民爆卦指出，2救護員因拒絕病患送至指定醫院，事後遭調職。（圖／翻攝批踢踢）

病患家屬得知後，致電給高雄市議員李雅芬要求協助，但救護人員告知狀況及救護車使用原則後，仍未照病患家屬要求送醫。病患家屬當下開始向救護人員咆哮，並自行開車把患者送至榮總醫院。事後，鄉民也貼出一張人事令，透露救護員遭調動。2張圖片也引起鄉民熱烈討論。

▲遭質疑施壓高市消防局，李雅芬發文澄清。（圖／翻攝Facebook／高雄市議員 李雅芬）

對此議員李雅芬在臉書發出聲明稿澄清，表示她並未在事後向消防局長官施壓，當時消防局局長得知此事後，李雅芬還曾向消防局長要求「切勿處分同仁，可以教育訓練方式替代」，並未如網路論壇上所言，有關說情節。

李雅芬同時PO出診所監視器畫面，可以看到醫師有向救護員說明狀況，當雙方就該送哪家醫院爭執後，家屬眼見病患已撐不了，堅持最後乾脆自行就醫時，2名救護員卻是眼睜睜地看著病患由丈夫自行攙扶下走出診所。





▲▼李雅芬貼出診所監視器畫面自清。（圖／翻攝Facebook／高雄市議員 李雅芬）

李雅芬強調，「救護員執行救護任務非常辛苦，辛勞值得肯定」，但該起個案是否仍應站在「視病患如親」，並依據「緊急傷病患的傷病情況」做綜合全盤考量的狀況，值得外界省思。

▼韓國瑜(左)、李雅芬(右)。（圖／翻攝自Facebook／高雄市議員 李雅芬）