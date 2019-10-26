川普回應副總統彭斯「美國與台灣、香港站一起」：很好！

▲川普前往南卡羅來納之前，在白宮南草坪回應副總統彭斯演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國副總統彭斯（Mike Pence）24日表示「美國將與台灣、香港站在一起」，得到我外交部及總統府致謝，並引起中國強力反彈。總統川普25日受訪時則認為彭斯的發言很好，而他和中方關係仍然非常好，目前美中貿易談判有持續進展，中國將購買美國更多農產品。

綜合外電報導，川普於當地時間25日啟程前往南卡羅來納州（South Carolina），登機前在白宮南草坪接受媒體訪問，針對美中貿易談判進度表示，目前協商過程進展順利，而中方積極想要達成協議，並同意購買更多美國農產品，以換取美國下修關稅，不願看到即將屆期的報復性關稅加徵。至於彭斯24日的挺台港發言，川普則表示知道這場演說，也明白演說的內容，認為彭斯的發言很好。

美國貿易代表署（USTR）也在同一天發出聲明，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和中國國務院副總理劉鶴，當日將展開「美中貿易協議第一階段」的電話磋商，以談定詳細內容。





▲美國副總統彭斯針對美中關係發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

彭斯24日上午在華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）發表演說，「美國已經不再抱有希望，以為光是仰賴經濟參與就能讓共產中國轉型為尊重私有財產、法治和國際商業規則的自由開放的社會。」

彭斯表示，台灣是「文化及民主的燈塔」，民主制度能為所有中國人照亮一條更好的路，而美國與台灣站在一起，除了政府批准對台增加貿易往來，也稱許台灣在全球貿易體系中占有重要的一席。

對於香港過去4個月的抗爭，彭斯也回應，美國和香港站在一起，並呼籲港人繼續維持非暴力的方式表達民主訴求。至於先前在美國體壇乃至國際都鬧的沸沸揚揚的NBA事件，彭斯則嚴詞批評NBA對火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）「失言」反應，簡直像「中共旗下的全資子公司」。