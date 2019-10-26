　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普回應副總統彭斯「美國與台灣、香港站一起」：很好！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普前往南卡羅來納之前，在白宮南草坪回應副總統彭斯演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國副總統彭斯（Mike Pence）24日表示「美國將與台灣、香港站在一起」，得到我外交部及總統府致謝，並引起中國強力反彈。總統川普25日受訪時則認為彭斯的發言很好，而他和中方關係仍然非常好，目前美中貿易談判有持續進展，中國將購買美國更多農產品。

綜合外電報導，川普於當地時間25日啟程前往南卡羅來納州（South Carolina），登機前在白宮南草坪接受媒體訪問，針對美中貿易談判進度表示，目前協商過程進展順利，而中方積極想要達成協議，並同意購買更多美國農產品，以換取美國下修關稅，不願看到即將屆期的報復性關稅加徵。至於彭斯24日的挺台港發言，川普則表示知道這場演說，也明白演說的內容，認為彭斯的發言很好。

美國貿易代表署（USTR）也在同一天發出聲明，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和中國國務院副總理劉鶴，當日將展開「美中貿易協議第一階段」的電話磋商，以談定詳細內容。

▲▼美國副總統彭斯針對美中關係發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副總統彭斯針對美中關係發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

彭斯24日上午在華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）發表演說，「美國已經不再抱有希望，以為光是仰賴經濟參與就能讓共產中國轉型為尊重私有財產、法治和國際商業規則的自由開放的社會。」

彭斯表示，台灣是「文化及民主的燈塔」，民主制度能為所有中國人照亮一條更好的路，而美國與台灣站在一起，除了政府批准對台增加貿易往來，也稱許台灣在全球貿易體系中占有重要的一席。

對於香港過去4個月的抗爭，彭斯也回應，美國和香港站在一起，並呼籲港人繼續維持非暴力的方式表達民主訴求。至於先前在美國體壇乃至國際都鬧的沸沸揚揚的NBA事件，彭斯則嚴詞批評NBA對火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）「失言」反應，簡直像「中共旗下的全資子公司」。

ET快訊
還記得他嗎？「犀利哥」爆精神病復發　如今慘況曝光
大樂透頭獎彰化1人獨得！爽拿1億元
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普回應副總統彭斯「美國與台灣、香港站一起」：很好！

千葉半天狂炸「1個月雨量」！日關東低氣壓降水破紀錄　已知4死2失蹤

老公偷吃…小三硬要搶！正宮心一橫「開73萬賣腥夫」　殺價21萬雙贏成交

突襲「市值1500萬」獨棟大宅…英警逮捕貨運業夫妻　涉嫌販運人口釀39死

快訊／可能包含1名「26歲越南女子」！死亡貨櫃案…英警改口了

68歲阿伯車禍毀容拒絕白皮膚　等6年「臉部移植」成功變臉

英國39凍屍案　一男一女涉嫌走私人口被捕

39屍疑窒息或凍死至少12小時　警方追捕北愛黑幫3成員

取悅川普？美司法部長巴爾出招　將通俄門攺為刑事調查

美副總統演講釋善意？　環時社評：對潘斯是否真心感到懷疑

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

李艾薇、陳瑽「從對手變隊友」　和聲A-Lin 《荒唐》雞皮疙瘩掉滿地！

謝飯禱告：感謝主～天天有飯吃　虔誠貴賓低頭聽到「阿們」才開動

正妹完整紀錄隆鼻手術療程 鼻孔爆血噴淚喊「我好害怕」

曾換電池...iPhone 6s放床頭充電　3hrs後竟融化炸開枕頭一片焦黑

川普回應副總統彭斯「美國與台灣、香港站一起」：很好！

千葉半天狂炸「1個月雨量」！日關東低氣壓降水破紀錄　已知4死2失蹤

老公偷吃…小三硬要搶！正宮心一橫「開73萬賣腥夫」　殺價21萬雙贏成交

突襲「市值1500萬」獨棟大宅…英警逮捕貨運業夫妻　涉嫌販運人口釀39死

快訊／可能包含1名「26歲越南女子」！死亡貨櫃案…英警改口了

68歲阿伯車禍毀容拒絕白皮膚　等6年「臉部移植」成功變臉

英國39凍屍案　一男一女涉嫌走私人口被捕

39屍疑窒息或凍死至少12小時　警方追捕北愛黑幫3成員

取悅川普？美司法部長巴爾出招　將通俄門攺為刑事調查

美副總統演講釋善意？　環時社評：對潘斯是否真心感到懷疑

救護員拒送指定醫院「病患家屬怒咆哮」！事後火速遭調職　網傳議員施壓

川普回應副總統彭斯「美國與台灣、香港站一起」：很好！

秋季新鞋必買清單：迪士尼反叛穆勒鞋、愛迪達粉紅小白鞋美翻

把握週末好天氣！　下週「鋒面尾端掠北台灣」大幅降溫有雨

勇士開幕19分慘敗　格林批團隊防守很可悲

王少偉自嘲「容易被甩」　認有變態心理聽到這2字才肯放手

餐飲升級戰／甩掉烏龍茶！鼎泰豐改賣雞尾酒　吃小籠包配「MOJITO」

餐飲升級戰／帶上你的乾隆、魏瓔珞！　來去穿越品嚐「清宮廷菜」

餐飲升級戰／Coser看過來！七層「龍蝦塔」頂到天花板　邊吃邊看動漫

快訊／花蓮深夜連2震！規模3.6　最大震度3級

柴被唸完突消失塞魚缸！　爸找半天發現牠「自關禁閉」

國際熱門新聞

孕媽被保時捷180km/h撞上　噴飛慘死

英警逮捕貨運業夫妻　控販運人口

小三硬要搶！正宮開21萬賣掉老公

即／英國39箱屍　可能有越南女子

半天炸1月雨量　千葉縣4死2失蹤

巨臂哥挑戰MMA！3分鐘被打趴倒地

花120萬關冷凍櫃「只為更好生活」　39凍屍案貨車主交GPS

家門活蛆蠕動　鄰全身腐爛「死1個月」

英國39人箱屍：零下25℃絕望而死

21歲嫩爸「舉6周大兒當手搖杯」瘋狂甩動　28骨折慘死

女兒失蹤　媽在色情網站看到她

貨櫃滿地屎尿　卡車司機當場嚇暈

70歲老嬤斷氣家中　躺棺送到火化爐口「竟眨眼深呼吸」

他求完婚第8天　偷看備份驚覺「綠光罩頂」怒退婚

更多熱門

相關新聞

環時懷疑潘斯的演講是否帶有誠意

環時懷疑潘斯的演講是否帶有誠意

美國副總統潘斯24日在華府智庫針對中美的關係發表演說，表示不會中斷中美關係發展，而是和中國建立有建設性的關係。他以積極態度面對兩國貿易問題，希望能達成貿易協定。然而環時仍表示，潘斯的演講還是反映他對中國的嚴重偏見，對於改善關係是否具有誠意感到困惑。

川普討厭紐時華郵　白宮停止續訂

川普討厭紐時華郵　白宮停止續訂

反擊彭斯涉華言論 華春瑩：奉勸美國一些人好好照照鏡子

反擊彭斯涉華言論 華春瑩：奉勸美國一些人好好照照鏡子

路透：北京要求美國取消加徵關稅

路透：北京要求美國取消加徵關稅

老練獵人射中公鹿　一靠近被鹿角猛戳致死

老練獵人射中公鹿　一靠近被鹿角猛戳致死

關鍵字：

川普美國副總統彭斯北美要聞Mike Pence

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

小禎搭機「好心舉動」誤踩空姊地雷

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

值勤載女友嗆人！「鷹眼帥警」身分曝光

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

還記得他嗎？「犀利哥」今慘況曝光

台北警公務車載女友　嗆聲：看什麼看

韓國瑜：我當總統，大學生國外遊學1年

孕媽被保時捷180km/h撞上　噴飛慘死

即／綺綺生回來了！施景中晚間臉書發文

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

小禎離婚爆內幕…李進良友：不只劈腿

她搭捷運沒位子坐　開直播罵孕婦自私

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

ARIAZ珠恩曾是壞學生！爆喝酒抽菸霸凌　在記者面前道歉

更多

最夯影音

更多
39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...
冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面