　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美魔女入政壇！吳敦義洪秀柱團結誓師　「神祕美女台商」半路殺出

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖文／鏡週刊

隨著年底大選將至，藍綠兩黨陸續啟動不分區立委的提名作業，國民黨中央黨部組發會日前將提名辦法、作業要點及時程提送中常會，除黨主席吳敦義確定進入安全名單外，更傳出將有一席女性新住民保障名額，但呼聲最高的卻不是現任新住民立委林麗蟬，而是半路殺出的黑馬，現任昆明台商協會會長的勤彭蓁。

去年洪秀柱造訪雲南時，勤彭蓁也一路熱情接待，洪秀柱昨日到達會場時，勤彭蓁還在旁陪伴攙扶，兩人交情不言可喻，其實從今年開始，勤彭蓁在台灣就動作頻頻，不僅常出現在吳敦義及夫人蔡令怡主辦的活動會場，7月國民黨全代會時，不具黨職身分的她也特地到場，近來更頻頻接受媒體專訪，疾呼支持韓國瑜，希望看到藍營重返執政。

從洪秀柱到達誓師會場開始，勤彭蓁就一直陪伴在旁。（翻攝畫面）

昨日（24號）下午勤彭蓁所屬的「蓁心愛台灣新住民總會」，在美福飯店舉行國民黨總統和立委的勝選誓師團結大會，包括國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱、韓國瑜國政顧問團總召張善正等人都親自出席，蔣萬安、陳玉珍、林奕華、李彥秀等多位立委參選人也到場共襄盛舉，可見其在國民黨內人脈之廣。

勤彭蓁在大陸經商多年，有最美女台商之稱。（翻攝畫面）

勤彭蓁在現場接受媒體採訪時，雖坦言是台商會長又具新住民身分，但對於國民黨不分區立委提名，因為未獲邀請也沒有人跟她聊到相關事宜，所以自己並不清楚狀況，但勤彭蓁的出現，鐵定又為國民黨不分區立委席次爭奪戰爭添話題！


更多鏡週刊報導
【美魔女入政壇】藍營人士憂再遭抹紅　陸配圈傳不滿「空降」
【藍老將復仇3】柱柱姐叫小賀　殺進綠到出汁選區原因曝光
吳郭會讓郭粉崩潰狂退讚　郭辦喊卡：郭台銘覺得心疼

ET快訊
還記得他嗎？「犀利哥」爆精神病復發　如今慘況曝光
大樂透頭獎彰化1人獨得！爽拿1億元
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美魔女入政壇！吳敦義洪秀柱團結誓師　「神祕美女台商」半路殺出

為小英拚新住民選票　陳菊：未來台灣的總統、會有一半的血統是越南人

王金平告別44年國會生涯！　一張圖看完淒涼又催淚

韓國瑜「黃金變綠」惹議！綠營議員說話了：放100年都不會變綠

徐國勇會北京政協稱「事先不知」　陳水扁：可信度幾近於零

中科院涉密人員違規過境香港？　國防部駁斥：僅轉機未入境

林飛帆酸柯文哲：回歸理性不難「不要拿他人苦難開玩笑而已」

同志大遊行26日登場！林飛帆率民進黨組隊參加、蘇貞昌先發文挺平權

同婚專法5個月...蘇貞昌：台灣因進步包容成為更令我們驕傲的國家

小英超夯！蔡英文站台何志偉　千人擠爆迪化街、韓國觀光客搶拍照

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

謝飯禱告：感謝主～天天有飯吃　虔誠貴賓低頭聽到「阿們」才開動

正妹完整紀錄隆鼻手術療程 鼻孔爆血噴淚喊「我好害怕」

曾換電池...iPhone 6s放床頭充電　3hrs後竟融化炸開枕頭一片焦黑

鮪魚蛋三明治一個要100元　英留學生一天外食要花1千多

美魔女入政壇！吳敦義洪秀柱團結誓師　「神祕美女台商」半路殺出

為小英拚新住民選票　陳菊：未來台灣的總統、會有一半的血統是越南人

王金平告別44年國會生涯！　一張圖看完淒涼又催淚

韓國瑜「黃金變綠」惹議！綠營議員說話了：放100年都不會變綠

徐國勇會北京政協稱「事先不知」　陳水扁：可信度幾近於零

中科院涉密人員違規過境香港？　國防部駁斥：僅轉機未入境

林飛帆酸柯文哲：回歸理性不難「不要拿他人苦難開玩笑而已」

同志大遊行26日登場！林飛帆率民進黨組隊參加、蘇貞昌先發文挺平權

同婚專法5個月...蘇貞昌：台灣因進步包容成為更令我們驕傲的國家

小英超夯！蔡英文站台何志偉　千人擠爆迪化街、韓國觀光客搶拍照

快訊／信義區凌晨民宅火警！煙霧瀰漫忠孝東路5段　目擊者驚喊：超嗆鼻

法國公開賽／戴資穎三局激戰退世錦金牌辛度　復仇成功前進4強

美魔女入政壇！吳敦義洪秀柱團結誓師　「神祕美女台商」半路殺出

韓國豬「時速60公里亂竄」尖牙會致命！　躲開警消全溜光...關鍵1招保命

萬華剷淫窟！私娼爆乳拉客　萬華警半年轟走240位賣淫女

法國公開賽／桃田賢斗遭金廷直落二無緣4強　28連勝也遭中斷

火葬場出大包！燒錯遺體又「給錯骨灰」…家屬氣炸：我阿公呢

千葉半天狂炸「1個月雨量」！日關東低氣壓降水破紀錄　已知4死2失蹤

老公偷吃…小三硬要搶！正宮心一橫「開73萬賣腥夫」　殺價21萬雙贏成交

《聲林2》加了學長姐歌聲爆雞皮！　楊乃文「就這樣」超真實講評PTT推爆

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

撿到撒嬌王！虎斑貓「窒息ㄉ愛」狂塞乃4歲小主人蹭到臉歪掉XD

政治熱門新聞

謝祖武臉書遭韓粉出征　韓國瑜回應了

謝震武「自我介紹」皺眉嘆氣：別再去找謝祖武了

全文／王金平下台一鞠躬！6千字告別44年國會生涯：不捨但這就是人生

郭台銘曬當兵照　網友直言跟男藝人超像

王金平告別44年國會生涯　一張圖看完淒涼又催淚

韓「黃金變綠」惹議　綠營議員說話了

劉宥彤發雞排祭品文對賭劉家昌

徐國勇會北京政協事先不知？　陳水扁：機率零

陳菊：未來台灣總統、會有一半血統是越南人

同志大遊行26日登場！林飛帆率民進黨組隊參加、蘇貞昌先發文挺平權

小英超夯！蔡英文站台何志偉　千人擠爆迪化街、韓國觀光客搶拍照

幕後／爆藍營大老獻策陳同佳「自首」佈局一次看

謝震武痛批韓國瑜　網呆：太帥了

林飛帆酸柯文哲：回歸理性不難「不要拿他人苦難開玩笑而已」

更多熱門

相關新聞

徐國勇會北京政協事先不知？　陳水扁：機率零

徐國勇會北京政協事先不知？　陳水扁：機率零

林飛帆酸柯文哲：回歸理性不難「不要拿他人苦難開玩笑而已」

林飛帆酸柯文哲：回歸理性不難「不要拿他人苦難開玩笑而已」

同志大遊行26日登場！林飛帆率民進黨組隊參加、蘇貞昌先發文挺平權

同志大遊行26日登場！林飛帆率民進黨組隊參加、蘇貞昌先發文挺平權

同婚專法5個月...蘇貞昌：台灣因包容成為更令我們驕傲的國家

同婚專法5個月...蘇貞昌：台灣因包容成為更令我們驕傲的國家

小英超夯！蔡英文站台何志偉　千人擠爆迪化街、韓國觀光客搶拍照

小英超夯！蔡英文站台何志偉　千人擠爆迪化街、韓國觀光客搶拍照

關鍵字：

鏡週刊2020大選

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

小禎搭機「好心舉動」誤踩空姊地雷

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

值勤載女友嗆人！「鷹眼帥警」身分曝光

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

還記得他嗎？「犀利哥」今慘況曝光

台北警公務車載女友　嗆聲：看什麼看

韓國瑜：我當總統，大學生國外遊學1年

即／綺綺生回來了！施景中晚間臉書發文

孕媽被保時捷180km/h撞上　噴飛慘死

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

小禎離婚爆內幕…李進良友：不只劈腿

她搭捷運沒位子坐　開直播罵孕婦自私

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

ARIAZ珠恩曾是壞學生！爆喝酒抽菸霸凌　在記者面前道歉

更多

最夯影音

更多
39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...
冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面