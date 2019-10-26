美魔女入政壇！吳敦義洪秀柱團結誓師　「神祕美女台商」半路殺出

圖文／鏡週刊

隨著年底大選將至，藍綠兩黨陸續啟動不分區立委的提名作業，國民黨中央黨部組發會日前將提名辦法、作業要點及時程提送中常會，除黨主席吳敦義確定進入安全名單外，更傳出將有一席女性新住民保障名額，但呼聲最高的卻不是現任新住民立委林麗蟬，而是半路殺出的黑馬，現任昆明台商協會會長的勤彭蓁。

去年洪秀柱造訪雲南時，勤彭蓁也一路熱情接待，洪秀柱昨日到達會場時，勤彭蓁還在旁陪伴攙扶，兩人交情不言可喻，其實從今年開始，勤彭蓁在台灣就動作頻頻，不僅常出現在吳敦義及夫人蔡令怡主辦的活動會場，7月國民黨全代會時，不具黨職身分的她也特地到場，近來更頻頻接受媒體專訪，疾呼支持韓國瑜，希望看到藍營重返執政。

昨日（24號）下午勤彭蓁所屬的「蓁心愛台灣新住民總會」，在美福飯店舉行國民黨總統和立委的勝選誓師團結大會，包括國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱、韓國瑜國政顧問團總召張善正等人都親自出席，蔣萬安、陳玉珍、林奕華、李彥秀等多位立委參選人也到場共襄盛舉，可見其在國民黨內人脈之廣。

勤彭蓁在現場接受媒體採訪時，雖坦言是台商會長又具新住民身分，但對於國民黨不分區立委提名，因為未獲邀請也沒有人跟她聊到相關事宜，所以自己並不清楚狀況，但勤彭蓁的出現，鐵定又為國民黨不分區立委席次爭奪戰爭添話題！



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