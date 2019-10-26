萬華剷淫窟！私娼爆乳拉客　萬華警半年轟走240位賣淫女

圖文／鏡週刊

台北市萬華區早期為經貿發展重點區域，也帶動「茶室文化」，目前得知在萬華區內的茶室總數超過400家，以往坐檯小姐多半是本國籍女子，接著中國籍、東南亞籍的年輕女子入主，色情業充斥生活讓居民困擾，萬華分局長期執行掃黃專案，半年來已經查獲私娼240人。

本月23日，萬華分局會同移民署，至有「大淫窟」之稱的鑽石大樓封樓查抄，當場逮捕應召主持人、把風等集團成員10名，及來自中國、泰國、印尼、越南等國的賣淫女共42人，成果頗豐碩。警方透漏，這些外籍賣淫女子大約都20幾歲，有些是外配、有些是持觀光簽證的觀光客，多以一次3千至5千不等的價碼接客。

「鑽石大樓」幾乎都被應召站承租，再改為一樓一鳳式的情色場所，裡頭住的賣淫女都會至附近巷弄站壁攬客，桂林路、西昌街流竄著私娼，她們甚至會直接到大廳中庭公然攬客，行徑相當誇張。

萬華分局表示，掃黃是萬華分局重要勤務之一，每日皆會編排勤務掃黃，為掃除「站壁私娼、伊拉客」，警方運用各種勤務手段，大力嚴密打擊壓制賣春集團生存的空間。今年4月以來萬華區共查獲私娼案件240餘人。警方更表示藉由長期深入蒐證，並透過嫖客指認、民眾檢舉等具體事證，就能夠向地檢署申請搜索票。

事實上，萬華分局為了剷黃，不僅每日派警力執勤，還在今年5月舉辦特種行業業者座談會，邀請轄內電玩店、按摩店、阿公店等百餘名業者共同參與，會中除宣導犯罪預防、遵守風紀要求並宣導業者遵守自律規範，期盼警民合作能讓萬華擁有更佳的治安環境。



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