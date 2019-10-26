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野狗闖機場跑道慘遭射殺　動保團體不忍血腥求「預防措施」

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▲▼松山機場,濱江街飛機降落,飛機降落,松山機場跑道頭（圖／記者徐文彬攝）

▲野狗闖入機場跑道頭遭航警射殺。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者許展溢／台北報導

台灣動物保護行政監督聯盟（動督盟）今（26日）指出，有媒體報導總統蔡英文日前到金門參加古寧頭戰役70週年紀念相關活動，搭空軍一號專機，疑因野狗在跑道上時間和專機太接近，航警竟以散彈槍射殺3隻野狗，必須呼籲相關單位未來能夠做到事前防範，避免再出現血腥狀況。

動督盟指出，詢問熟悉相關政策官員後得到「這是飛安，基本上先驅趕，真的趕不走才會變槍擊，松山機場與桃園機場都會這樣做，而航警都非常不喜歡做這樣的事情，但有時候真的不得已。」回應。

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動保團體質疑是否有必要擊斃，動督盟提到，官員的回覆是，怕跑回跑到降落時撞到會失控，這是有飛安法明文授權的權利，很多時候槍擊是打在狗附近嚇他，真的不走才會真的打狗。但通常槍鳴很大聲，打到塵土飛揚狗都會跑，少數真的有些狗很笨心臟也大顆還是不走，飛安問題原則上不容挑戰。如之前花蓮機場層鬧上地方新聞頭版，最後機師跟空軍全體聯合反擊鬧得灰頭土臉，以民情來說，一台飛機1、2百人，的確比較會被輿論支持。

台灣動保行政監督聯盟理事長王唯治表示，建議金門防疫所、金門航空站未來預防措施要發佈新聞，希望能夠做到事前防範，避免日後再出現如此血腥、令人遺憾的狀況。王唯治說，金門防疫所指出，現在已不太有流浪狗，如有類似問題，可以有足夠空間收容，願意協助解決。金門航空站則指，事前有採取預防措施，只是不知道措施為何無效，同意一起研究改善現有措施。

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