書沒念畢業自學跳舞　他成2024巴黎奧運街舞評審資格師

▲盧聖文取得奧林匹克運動舞蹈霹靂舞中華台北教練證C級。（圖／盧聖文提供）



記者許展溢／台北報導

在地板上旋轉了16年的莊敬高職表演藝術科街舞老師盧聖文，靠自學闖出非凡成績，大學沒畢業，到北京演藝學院教舞蹈，曾是澳門Galaxy Casino舞者，在法國等地拿下台灣區冠軍，將各式街舞動作以極限方式在世界各國舞台呈現。現在他是莊敬高職表演藝術科舞蹈組組長，在課堂上教所有孩子學會「堅持」和「熱情不減」。

盧聖文國三某天在一處公園看到有人舞動著身體，耍地板動作，心裡想著「好酷」，盧聖文接受《ETtoday新聞雲》訪問說，那天後開始自學街舞，直到大學都是，但都還沒畢業，隻身前往北京中央音樂學院、演藝專修學院兩所學校的流行舞蹈系擔任舞蹈教師。

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▲盧聖文代表台灣在法國、日本和澳門拿下舞蹈比賽冠軍。（圖／盧聖文提供）



不僅這樣，盧聖文不定期帶舞團去比賽、表演巡迴，曾是台北小巨蛋體育發表會、澳門Galaxy Casino和ADIDAS FASHION SHOW表演舞者。值得說嘴的還有，盧聖文憑自身功力，代表台灣拿下法國Chelles battle pro、日本Dance@Live Breaking battle，和澳門That Spint TopRock Battle冠軍。

盧聖文分享每支街舞顧名思義從街頭產生，不像其他舞蹈來自學院派，某種層面隱含著「社會意義」，就像以前在跳這類型舞蹈的人，都不被重視，他們想要找到一個出口，抒發自己的情緒。3年前盧聖文到紐約South Bronx該文化發源地，深入學習該背景等，了解到每個動作都有獨特意思和態度，遇到很多原始原創的東西，大腦再次被打開。

▲▼跳了16年的盧聖文現在仍對街舞保有熱情，他說要在學校教學生保持堅持。（圖／盧聖文提供）



2024奧運在巴黎，首度提名霹靂舞（Breaking）項目，盧聖文已取得中華舞總及中華民國霹靂舞協會執行的「奧林匹克運動舞蹈霹靂舞中華台北教練證C級」。他表示，接下來2年還有更進階的考照目標，盼政府可以重視努力推行此活動，在教學現場的他則希望能從國、高中開始慢慢培訓學生，爭取參加台灣代表群。

32歲的盧聖文有自己的舞團HRC，他最強的是街舞跟地板動作，只是前陣子每天訓練，加上尬舞尬到腳斷掉，目前才恢復8成，他因此想到很多人沒手沒腳，坐在輪椅上也是賣力的跳，讓他體悟到「珍惜」重要。

受訪那天他展現好舞技，不僅教學生們如何跳出耀眼的自我，他強調現在學生有太多選擇，一個理念可能很簡單，實際上難達成，在學校的目的就是要教導他們對一件事情感到熱情，不會減退，且是需要堅持到底，才會收成。就像他一直跳、一直跳，成為生活一部分，每天都在想要怎麼編出和別人不同的舞蹈，將支末細節極致發揮，讓感動停留在每一個瞬間。