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不只載女友嗆路人！「緝毒勇警」又爆亂翻民眾包包　最新影片曝光

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記者趙蔡州／綜合報導

台北市萬華分局一名王姓警員25日被民眾投訴，他不但用警車載女友，還對民眾嗆聲「看什麼看」，消息立刻引發網友撻伐。誇張的是有其他網友發現，王警25日凌晨巡邏時臨檢一名騎士，但卻在未經騎士同意的情況下，伸手探進騎士的包包與褲子口袋，氣得騎士立刻錄影並把影片PO上網路。

▲▼用公務車載女友，王姓員警25日凌晨早就與民眾發生爭議。（圖／翻攝自臉書）

▲不只載女友嗆路人，「緝毒勇警」又爆亂翻民眾包包。（圖／翻攝自臉書）

騎士曝光的影片可以看見，因為王警沒有經過他的同意，隨意伸手翻動他的包包，還一度要翻開他牛仔褲的口袋，氣得他對王警表示，「你們可以這樣翻我身上嗎」，沒想到王警卻回答「你剛剛沒有拒絕啊」，讓他憤怒說「沒有拒絕，就代表是同意嗎。」

誇張的是，王警聽見他的話後，馬上甩出一句「你剛剛有錄影嗎」、「你沒有，你這樣要我們……」，氣得他打斷對方的話「所以你現在否認嗎」。最後雙方在另一名員警的調解下不歡而散，騎士事後也將影片PO上臉書，並且留言嘲諷「西門警察很缺業績哦。」

騎士表示，「我有同意打開包包，但我以為是自己翻給對方看，但沒想到對方竟然伸手進來翻，更誇張的是未經我同意，就直接伸手進我牛仔褲的口袋」、「他不給員警編號，然後又說翻我包包跟口袋時，我沒有錄影，就算投訴也沒用，我聽到這一句，才氣到拿手機錄影。」

▲▼用公務車載女友，王姓員警25日凌晨早就與民眾發生爭議。（圖／翻攝自臉書）

▲▼▲▼王姓警員在派出所服勤，因缺失過多調任警備隊，又爆出嗆路人遭PO文。（圖／畫面翻攝《爆怨公社》）

▲網友發現2支影片的主角是同一個人。（圖／畫面翻攝《爆怨公社》、騎士臉書

原本影片上傳後，網友沒有發現，態度差的員警就是王姓員警，不料同一天又有民眾投訴，王警用公務車載女友，還對民眾嗆聲「看什麼看」，大家這才發現2支影片的主角是同一個人。

萬華分局督察組獲悉後也介入查辦，發現王姓員警確實有用公務車載送女友、對待民眾言行不檢等行為，進而引發社會大眾的觀感不佳，將給予記小過一次處分，未來會加強員警執勤規範，注意言行以避免類似情事再次發生。

【騎士投訴影片】

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