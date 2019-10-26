台北警公務車載女友！女方「屁蛋妹」身分曝光「與嘎嘎交往過」　帶警察男友法院嗆人

▲警察騎車載女友，女方被起底是「屁蛋妹」。（合成圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」、屁蛋妹IG）



記者柯振中／綜合報導

台北市的「鷹眼帥警」王Ｏ尊25日被民眾爆料，利用公務車載送女友，還在途中嗆民眾「看什麼看」，引起軒然大波。事件發生後，許多網友發現，這名王姓員警的女友疑似是曾與MP魔幻力量的嘎嘎交往過的「屁蛋妹」蔡雯雯，蔡女的黑歷史也隨之被起底。

台北一名網友在臉書社團「爆怨公社」中說明，自己行經萬華區長沙街二段時，被一名「騎公務車載女友」的員警嗆「看什麼看」，想要到警局投訴還被該名員警回應「不會有人鳥你」，讓他氣炸拍照蒐證，「希望相關單位依法辦理，如跟上去蒐證有需開罰我會配合。」

▼屁蛋妹的IG曾標記王姓員警，說他是「做事最有毅力的男人」。（合成圖／翻攝自屁蛋妹IG）



事件發酵後，許多網友開始肉搜這名員警，最後發現這名員警是2年前被封為「鷹眼帥警」的王Ｏ尊，曾在半年內逮捕50多名通緝犯，受到萬華分局多次表揚。對此，萬華分局指出，目前不排除對王姓警員穿制服、騎公務車載女友的部分進行懲處。

隨後，還有眼尖的網友發現，王姓員警載送的女友，竟然是曾與前MP魔幻力量成員嘎嘎交往過的「屁蛋妹」蔡雯雯，雖然蔡雯雯坐在巡邏車上的模樣與先前出現在媒體面前「有點不像」，但仍有網友挖出蔡的IG，發現曾在貼文上標記王姓員警，寫著「做事最有毅力的的男人（肌肉」的字眼。

據了解，蔡女日前被爆料，曾與有婦之夫交往，要求54萬的分手費，還在法院出手打證供，引起許多風波，事後甚至說明，自己才是受害者，呂男謊稱單身，到處留情，才會有後來的事件發生。

蔡女當時出庭時，「警察男友」也陪同現身，向呂男的正宮嗆聲，「不要挑戰司法，看誰資源多，妳覺得妳比較多，就衝著我來」，引起外界熱議。

▼王姓員警騎公務車載女友引起軒然大波。（圖／翻攝臉書社團「爆怨公社」）



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