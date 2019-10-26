王金平告別44年國會生涯！　一張圖看完淒涼又催淚

圖文／鏡週刊

前立法院長王金平今（25日）在立委任內最後1次站上質詢台，發表「國家為重、國會為主」演說，為他44年的立委生涯做出完整報告。王金平感慨地說，在告別立法院的前夕，「雖有不捨，但這就是人生」，此生能將精華歲月奉獻於此，他已然無憾。

這場王金平的最終場施政總質詢，他發表了長達6,000字的演說。王的3位兒女王馨敏、王馨淳、王炳堯，全程在旁聽席聆聽；20多位朝野立委也坐在台下給王加油打氣，並在最後獻上花束，場面溫馨，但也格外淒涼，其中國民黨立委只有9人到場。

王金平一上台，開場白從近日的陳同佳案談起，他提到，法律可以論情理，但絕不能破底線，司法管轄權是代表國家行使主權，不論以任何理由，放棄司法管轄權，就是放棄主權，也是踐踏國家尊嚴。

王金平也重提服當年的服貿與太陽花運動，他強調，尊重少數、包容多元、接納不同意見，是民主國會的傳統，他在任內對於朝野協商、不動用警察權、處理太陽花事件上，始終堅持尊重、包容及接納原則，雖然引起部分藍軍的苛責，但他認為，自己是解決問題的人，「不論世人如何評價，不流血的和平落幕，讓我無愧於心，無憾於歷史。」

王金平以「知我者謂我心憂，不知我者謂我何求」，強調朝野協商的重要性，對他而言，除了是法律賦予立法院長的職權外，是責任及義務，因此被號稱為「喬王」，他也覺得「實至名歸，金平欣然接受」。

不過，談起任內最遺憾的事，他提到，那就是319槍擊案，當時立法院通過真相調查委員會，卻遭受時任執政的民進黨行使所謂「行政抵抗權」抵制，執政黨委員失去國會自主的自我期許，反與執政的行政權唱和，自失立場。

王金平最後在結尾感性的說，44年的立院生涯，每1個職位及法案、每1次國家進步的階段、每1位同仁熱忱奉獻的身影、每1張民眾引頸企盼呼喚公平正義的臉龐，他都不敢忘也不會忘，這些是他最珍貴的人生資產，「能將此生精華歲月奉獻於此，已然無憾」。最後他走到議場中央，深深的一鞠躬。



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