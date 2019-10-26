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韓國瑜「黃金變綠」惹議！綠營議員說話了：放100年都不會變綠

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▲▼莊瑞雄嗆韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照、記者賴君欣攝）

▲莊瑞雄嗆韓國瑜「黃金放100年都不會變綠」。（合成圖／ETtoday資料照、記者賴君欣攝）

記者柯振中／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前說明，曾到新店文園黃金庫房視察，看到裡面的黃金因為放太久，導致表面「變成綠色」。對此，民進黨議員莊瑞雄25日砲轟，那些黃金「放100年都不會變綠」，韓國瑜時常說出異於常人的話，真的令人傻眼，「他可能覺得這樣很好玩！」

韓國瑜早前指出，自己當立委的時候，曾到新店文園黃金庫房，要求中央銀行，把鑰匙打開，讓他進去看看，「中央銀行總裁就把這個門咚咚咚打開，黃金啊！表面都變綠色的，放太久了。」

韓國瑜的言論隨後引起許多風波。央行立刻發出聲明稿澄清，監事會每年例行盤點黃金庫存2次，每屆監察院財政及經濟委員會視察1次，立法院財政委員會也在105年、108年會期中前往文園金庫視察，對黃金存放管理均表肯定。

▼莊瑞雄說明，韓國瑜說黃金變綠可能是「覺得這樣很好玩」。（圖／ETtoday資料照）

▲行政院院長報告施政方針繼續質詢-莊瑞雄委員。（圖／記者林世文攝）

此外，民進黨議員莊瑞雄25日在年代節目《新聞面對面》上指出，韓國瑜說出的「黃金變綠」言論，實在讓人很難想像，雖然能理解他當下想到的畫面是什麼，但還是太扯了，「他一定想到他在當兵的時候，他以為那個黃金就像放砲彈放在地上，那個可能很潮濕喔，所以可能長綠了。」

莊瑞雄說明，他恰巧在電梯碰到央行高層，向對方詢問「黃金是否會變綠」，對方則斬釘截鐵地回應「你放100年也不會變綠」，讓他真的笑了，「他以為那個黃金放在那個濕濕的地方，山洞會濕濕的？那個溫度、濕度什麼，全部都要控制，這全世界的央行都是一樣的！」

莊瑞雄強調，韓國瑜把存放黃金的庫房形容成「像在金門在當兵」的地方，以為會有水滴在黃金上，存放環境非常濕涼，所以黃金才會變綠，實際上黃金放個幾百年都不會變綠，韓國瑜講這個可能只是因為「覺得這樣很好玩」。

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