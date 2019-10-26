不再舉辦！　2019桃園農業博覽會閉幕在即人潮湧現

▲2019桃園農業博覽會閉幕在即，人潮湧現。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

最後一屆、要閉幕了，去參觀行動要快！2019桃園農業博覽會將於10月27日閉園，因日後不再舉辦，連日來，許多民眾把握機會，前往參觀、或做校外教學、員工秋日遊，使入園人數激增；市府表示，閉園前夕各展館仍有多場Diy體驗活動，草地劇場主題之夜亦有精彩節目演出，歡迎民眾把握。

▲▼2019桃園農業博覽會閉幕在即，人潮湧現。（圖／記者楊淑媛攝）

市府農業局25日指出，2019桃園農業博覽會，今年所有展覽館都獲得碳足跡的建築認證，展期結束之後太陽能光電、風力發電機等綠能設施會繼續留下，綠色方舟、碳索生活、好客食堂、草地劇場等永久建物保留，部分裝置藝術會轉移其他場域持續展出。未來農博基地將轉換為環境教育基地，可以辦露營、音樂會、體育活動、展覽或市集，未來可以逐步轉型，成為戶外活動的基地。

▲▼四國文化館推出的精彩表演和Diy體驗，是人氣最旺的展館。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園農業博覽會在為期一個月活動期間，參訪農博的遊客，前往鄰近景點，如永安漁港觀光魚市、綠色隧道、青年體驗園區、新屋市區等，讓新屋成為桃園的觀光新亮點，為地方帶來商機與活力。

農博園區四國文化館在10月26、27日上午10:30與14:00，各有一場印尼傳統舞蹈表演，以及粽子吊飾、蠟染布扇子的Diy體驗，另外，草地劇場主題之夜10月26日於15:00-20: 00以及10月27日15:00-17:00，各有精彩節目演出。

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