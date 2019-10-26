「漫漫物流」快必達　以共享經濟創造物流新模式

▲「漫漫物流」以共享經濟，創造物流新模式。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導



歷經近三個月的快速驗證與修正，桃園市青年局新明青創基地進駐團隊「漫漫有限公司」，結合傳統物流與共享經濟，開發出的Dolly物流平台及APP程式，解決傳統物流缺乏彈性的問題，除有效縮短配送距離及時間，還可全程掌握貨物運送狀態，開啟智慧物流的新模式。

漫漫物流執行長李立中指出，當初創業初衷是有感於傳統物流採取集中式物流，貨物經過多次營業所集貨、轉運中心運送，無法滿足新鮮水產所需的即時性，因此團隊便運用「點對點直送」解決問題，透過AI人工智慧演算法，搜尋線上待命接單的送貨員，30秒內快速貨配，同時也完成最佳路徑規劃，減少貨物運送時間。經過實測，利用Dolly物流平台系統，每日平均可多送出超過傳統物流的2倍包裹。

漫漫物流是於今年7月進駐新明青創基地，經過新明基地媒合「桃園市青年農業推廣協會」及「家樂福量販車隊」，以「在地創生」為概念，共同於桃園市復興區建立示範場域，透過家樂福車隊在宅配民眾訂購的產品後，回程將農產品運送下山給消費者，除改善閒置的運輸能力，還能因應重要節日龐大的農產品需求，使產品更即時運抵市場，改善偏鄉物流問題，目前歷近三個月的快速驗證與修正，藉由實際經驗逐步優化Dolly平台系統。

漫漫物流成立於2017年，團隊草創初期資金短缺，新明基地訓練團隊調整其商業模式、提升計畫書撰寫技巧及簡報能力，並協助參與各式競賽、申請創業補助及創業貸款，以協助團隊解決資金缺乏問題，今年已取得超過140萬元以上資金。另外，尚有超過500萬元資金爭取中。

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