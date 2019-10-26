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找到最適合的訓練環境　角力女選手降級就讀楊梅高中

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▲楊梅高中角力女選手余欣苡和校長鄒岳廷（右）。（圖／梅高提供）

▲楊梅高中角力女選手余欣苡和校長鄒岳廷（右）。（圖／楊梅高中提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市楊梅高中25日為學校新建體育班道館，舉行揭牌典禮。校方指出，該校自2019學年度起陸續招收田徑、跆拳、柔道、角力及游泳等5項專長學生，首屆招收28位學生，其中16歲的同學余欣苡，為了加入體育班，自願留級轉校到該校就讀，不但拿到全中運金牌，也贏得東南亞角力冠軍，成為台灣進軍奧運的潛力股。

印度知名電影「我和我的冠軍女兒」上映後，感動全球觀眾，更意外激勵許多女孩投入角力訓練。從小學四年級，就投入女子角力運動的同學余欣苡，更是努力訓練，不但自我要求高，還為了加入體育班找到合適的教練，自願降級，從原本桃園市觀音高中二年級、留級一年成為剛成立體育班的楊梅高中一年級學生。

▲楊梅高中角力女選手余欣苡和校長鄒岳廷（右）。（圖／梅高提供）

▲楊梅高中新建體育班道館揭牌。▼首屆招收28位的體育班學生。（圖／楊梅高中提供） ▲楊梅高中角力女選手余欣苡和校長鄒岳廷（右）。（圖／梅高提供）

為了挑戰更高難度，余欣苡先在全中運拿到65公斤級冠軍，隨後又增胖參加73公斤級的東南亞角力錦標賽，同樣也拿到金牌。楊梅高中校長鄒岳廷說，為了讓桃園市南區的子女有機會透過體育發光發熱，楊梅高中今年剛成立體育班，就將舊校舍重建，打造專業跆拳館和柔道角力館，要讓更多奮發向上的年輕學生，有機會扳倒對手，也扭轉命運。

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