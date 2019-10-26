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萬聖節限定！玩美系列App推主題包　輕鬆拍出AR彩妝萬聖照

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▲萬聖節限定！玩美系列Apps推主題包　輕鬆拍出AR彩妝萬聖照。（圖／完美移動提供）

▲萬聖節限定！玩美系列App推主題包。（圖／完美移動提供）

記者姚惠茹／台北報導

訊連科技轉投資子公司「玩美移動」旗下「玩美彩妝」與「玩美相機」App，推出備受期待的萬聖節主題系列AR彩妝與主題照片內容包，還有機會免費獲得「玩美相機」App 尊享版訂閱內容，感受最獨特且道地的萬聖節歡樂氣氛。

「玩美彩妝」每年推出的萬聖節主題AR彩妝，今年再度與美國知名彩妝部落客攜手打造萬聖節主題妝，共推出13款精緻且獨特的AR妝容，還可以將自己的時尚美照分享到社群，也可透過萬聖主題AR妝獲得萬聖節妝扮靈感，在節日的派對與重要場合中亮眼登場。

今年「玩美相機」也特別推出萬聖節主題內容包，包括主題背景、相框以及貼圖等應景的全新內容，喜歡照片編輯的使用者能盡情發揮創意、製作出專屬萬聖節的時尚照，而iOS 用戶還能獨享最新的InstaFit功能，輕按一下即可調整照片大 小、更改照片背景，讓社群分享更加輕鬆快速。

除了上述的萬聖節主題豐富內容外，10月底前只要使用「玩美彩妝」或「玩美相機」製作萬聖節主題圖片，上傳到指定活動頁面，就有機會免費獲得「玩美相機」App 一年份尊享版內容。

玩美移動總經理張華禎表示，萬聖節主題系列向來是玩美旗下 App最受歡迎的系列之一，可以讓一般民眾透過AR彩妝就能體驗其打造的華麗驚豔妝感，讓使用者可以簡單快速地創造最時尚流行的萬聖節照片。

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