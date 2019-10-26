為小英拚新住民選票　陳菊：未來台灣的總統、會有一半的血統是越南人

▲陳菊說，未來的台灣總統、會有一半的血統是越南人。（圖／新住民姊妹會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「未來台灣的總統、會有一半的血統是越南人。」總統府秘書長陳菊25日晚間到桃園，為尋求連任的蔡英文總統拚婦女選票，並為民進黨提名的桃園立委參選人輔選，看到穿著越南國服的越配姐妹們熱絡出席表示，台越之間就像「親家」關係緊密，感謝在台灣的新住民姐妹孕育優秀的新二代，未來台灣的總統、會有一半的血統是越南人。

▲桃園小英新住民姊妹會第一後援會會長林桂金(越南、右三)，受頒証書。（圖／新住民姊妹會提供）

「花媽」陳菊由市長鄭文燦陪同，晚間抵桃園區鉑宴會館出席「2020桃園市小英姊妹會&小英新住民姊妹會成立大會」中表示，過去我們都說，女人半邊天，但聲音一點點，然現在不一樣，因為現在台灣的總統是女性，領導台灣更進步、社會更和諧、家庭更平安，因此現在是女人半邊天，聲音不再一點點。

「花媽」謝謝桃園小英姐妹會和新住民姐妹會們，在重要時刻願意站出來挺小英、支持台灣，並表示她時任勞委會主委時去越南參訪，當時的越南勞動部長也是優秀的女性。「花媽」說，未來台灣的發展，未來台灣的總統會有一半的血統是越南人。」因為，很多新住民姐妹在台灣，孕育優秀的孩子，讓台灣社會充滿活力與希望。

▲▼桃園小英新住民姊妹會以越配居多數。（圖／新住民姊妹會提供）

「花媽」並肯定桃園市近些年，在市長鄭文燦帶領下，推動的許多福利政策，吸引年輕人移居桃園，使桃園成為全國最年輕、生育率最高的城市；尤其是，看到出席熱絡的新住民姐妹，顯示著鄭市長對新住民的照顧，深獲認同，因為支持鄭文燦挺小英，大家一起顧台灣。

▲桃園小英新住民姊妹會以越配居多數。（圖／新住民姊妹會提供）



據了解，桃園市的新住民有6萬多人，陸配佔了一半，越配居四分之一，小英新住民姊妹會目前成立第一、第二後援會，由林桂金(越南) 范金荷(越南)擔任後援會會長，副會長范玉鑾(越南)、胡鶯月(越南)；總幹事梅琳達(菲律賓)、吳秉蓉(泰國)。

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