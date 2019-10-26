打停經針逼42女「無限接客」！鑽石大樓暗藏淫窟　無良私娼集團被攻破

記者趙蔡州／綜合報導

台北市萬華分局日前接獲線報，23日出動百名警力包圍康定路上的鑽石大樓，持搜索票及拘票進入逐層逐房稽查，一舉攻破隱藏在大樓內的賣淫集團，帶回集團成員及賣淫女共52人。警方調查後更發現，該集團為了讓賣淫女可以無限次接客，竟然逼迫賣淫女施打停經針、扣押護照，手段非常可惡。

其實萬華康定路的鑽石大樓，過去就曾經是賣淫集團的藏匿地點，警方日前再次接獲線報，指稱有集團在大樓內承租多間出租套房，並且找來東南亞各國及台灣籍女子從事賣淫工作。萬華分局23日晚間6時許出動百名警力攻堅破門，持搜索票、拘票逐層逐房稽查，成功把賣淫集團一舉掃除。

▲該集團為讓賣淫女能無限制接客，故意對她們施打停經針。（圖／東森新聞；記者邱中岳翻攝）

警方表示，這次一舉攻破私娼集團，總共逮捕捕包含主嫌、成員及性工作者共52名嫌疑人，並且查扣集團營運帳冊、保險套及潤滑劑等證物。嫌疑人的性工作者共有42名，包含泰國籍28名、越南籍6名、中國籍2名及本國籍6名，總共有36名來自國外。

警方進一步調查發現，這一些來自國外的性工作者，許多是被私娼集團以從事美容、按摩工作騙來台灣，因為被集團主嫌扣押護照，加上對地方不熟悉而無法逃走，而且該集團為了讓她們可以無限次接客，還故意對她們施打停經針，完全不顧慮這一些女子的健康情況。

▲萬華分局23日晚間6時許出動百名警力攻堅破門，一舉把大樓內的賣淫集團掃除。（圖／東森新聞）

警方訊後將集團主嫌、成員等10人依《刑法》妨害風化、人口販運防制法等罪嫌移送法辦，同時也將調查停經針的上游來源，是否是透過合法醫療管道或是從坊間取得。

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