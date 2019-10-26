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突襲「市值1500萬」獨棟大宅…英警逮捕貨運業夫妻　涉嫌販運人口釀39死

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▲▼英國警方25日在柴郡拘捕2人，涉嫌販運人口和39項過失殺人罪。（圖／CFP）

▲英國警方25日以涉嫌販運人口和過失殺人罪名在柴郡拘捕1對夫婦，住宅車道停放著豪華休旅車和名貴跑車。（圖／CFP）

記者王致凱／綜合報導

英國冷凍貨櫃39人箱屍案震驚國際，警方25日再以「涉嫌販運人口」罪名逮捕2名嫌疑人。英媒披露內幕消息，被捕的2人為一對38歲夫婦，涉案貨櫃車原本就登記在他們名下；據悉，警方稍早前搜索了夫婦位於柴郡的40萬英鎊（約新台幣1570萬元）豪宅，當時屋前還停著2輛豪華休旅車和1輛跑車。

根據《每日郵報》網站（MailOnline）報導，38歲的托馬斯•馬赫（Thomas Maher）為貨運公司老闆，其妻子喬安娜（Joanna）則涉案貨櫃的最後一位已知擁有人，2人現居地為英格蘭西北部的柴郡（Cheshire）沃靈頓（Warrington）。辦案人員透露，夫婦2人被懷疑密謀販運人口，分別被依39項過失殺人罪嫌偵辦調查。

馬赫夫婦被捕前，24日晚間曾向《每日郵報》聲稱，該輛貨櫃車原本登記在妻子喬安娜名下，但他們早在13個月前就將車輛轉賣給一間愛爾蘭公司，並提到該公司位於愛爾蘭北部的莫納亨郡（County Monaghan），恰巧離被捕25歲卡車駕駛羅賓遜（Maurice 'Mo' Robinson）的居住地並不遠。至於發現屍體的冷凍貨櫃，據信是登記在愛爾蘭首都都柏林（Dublin）一間出租公司名下。

▼英國一個自比利時運抵的冷凍貨櫃內被發現39具屍體。（圖／路透）

▲▼英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃發現39具屍體，警方證實死者均為中國公民。（圖／路透）

警方仍在25清晨7時突襲搜索夫婦2人居住的4房大宅，至少12名警員陸續入搜索，並於中午左右宣布逮捕馬赫夫婦2人。不過，2人並未被目擊。報導指出，該棟房屋價值40萬英鎊（約新台幣1570萬元），此外警方還特別對車道上的3部汽車拍照存證，分別為價值4萬英鎊（約新台幣157萬元）的Range Rover Discovery、價值5萬英鎊（約新台幣196萬元）的Range Rover Sport，以及一輛白色Chevrolet Corvette跑車，3輛車皆懸掛訂製車牌。

至於北愛爾蘭籍卡車司機羅賓遜，警方目前正對其進行第3天詢問，以決定是否將他以謀殺罪名起訴。艾塞克斯警方發言人表示，「作為調查行動的一部份，我們在柴郡執行了逮捕令，一名38歲男子和一名38歲女子因涉嫌販運人口和39項過失殺人罪嫌而被捕。25歲貨車司機則因涉嫌謀殺而被拘留。」

報導提到，在貨櫃中被發現的39具疑似中國籍非法移民遺體，25日已經被私營救護車從提伯利碼頭（Tilbury docks）轉往切爾姆斯福德（Chelmsford）的停屍間進行屍檢，預計得等待至下周才會有結果。

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▼英媒提到，被捕2人擁有的這棟房產價值40萬英鎊。（圖／CFP）

▲▼英國警方25日在柴郡拘捕2人，涉嫌販運人口和39項過失殺人罪。（圖／CFP）

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