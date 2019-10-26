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告別國會...王金平嘆：民進黨碾壓法案「破壞國會文化」

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 王金平告別演說 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立法院長王金平 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

前立法院長王金平25日下午5點赴立法院施政總質詢，發表告別國會演說，他感慨表示，「雖有不捨，但這就是人生」，原本砲聲隆隆的國會議場頓時不分黨派顏色，全體人員為他起立鼓掌。王金平也在演說中感概，民進黨2016年執政後，憑藉著多數優勢碾壓法案，破壞了他好不容易在國會建立起的包容文化。

王金平表示，落實民意的真正國會，必先以「尊重少數」為前提，多數為力量的最終表決才具有正當性、合理性。議案通過的合法性才受尊重、肯定，才具有執行及被遵守的穩定性。憑藉多數就以為可以為所欲為，絕不是議會政治的真諦。真正的民主國家，沒有永久的執政黨，也沒有必然的在野黨，風水會輪流轉。

王金平認為，不尊重少數，一味仗勢多數，以大壓小，以強凌弱，以多勝少。對今天的多數黨及他們的支持者，可能大快人心，得意一時，日後都要付出對立、撕裂、不穩定的代價，冤冤相報何時休？這不是真正的民主國會。

王金平指出，假若議會一切以多數至上，多數就代表一切，就是真理。如此，反映民主國家的多元議會，就被否定、摧毀，民主多元就失去了意義。最後只剩徒具國會的形式，我們就沒有資格說是真正的民主國家。

王金平批評，2016年，執政黨完全執政以來，為了貫徹黨意，而凌駕民意，府院伸手主導國會的運作，已明顯傷及民主國會的價值，置「尊重、包容、接納」的國會價值於不顧。協商徒具形式，憑藉絕對多數，如坦克一般，一案又一案地輾過去；黨產條例、轉型正義、年金改革、一例一休、前瞻預算等案，完全忽視「尊重少數、包容分歧多元、接納建設性異見」的國會文化。

王金平說，隨著法案一一通過，政治對立、社會分裂、世代衝突等，民怨不斷累積，反映在2018年的地方選舉結果，執政黨被社會反噬，吃了敗仗；理應反省，改弦易轍。但面對2020的大選，又驕傲地喊出國會要過半的訴求。這固然是政黨的權力，但人民的感受卻是既未痛改前非，更忘了昨日之痛，恐非民主之福。

▼立法院長蘇嘉全。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 蘇嘉全 林佳龍 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

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