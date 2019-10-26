美元高利定存最高衝近4%　3家外銀、2家國銀存款年息還有3字頭

▲美元定存是台灣人偏愛的外幣投資選擇，不少銀行趁勢推出美元優利定存專案。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

美國聯準會（Fed）降息預期升溫，各大銀近期紛紛推出高利美元定存搶市，包括滙豐銀行、星展銀行、渣打銀行、元大銀方行和台北富邦銀行等5家銀行，都有推出短天期的美元優利定存方案，其中利率最高喊近4%，吸引民眾目光。

美國近期經濟數據表現偏弱，市場避險情緒可望支撐美元表現。看準客戶需求，滙豐銀推出美金優利定存優惠專案，客戶承作金額越高，優惠利率越高。

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針對卓越理財與運籌理財客戶，到年底推出可以新資金承作6個月期美金優利定存專案，單筆最低承作金額達20萬美元可享優惠年息2.8%、單筆最低承作金額達10萬美元可享年息2.6%、單筆最低承作金額達1萬美元可享年息2.4%；另推出7天期外幣換匯優利定存，適用於5大外幣，包括美元、澳幣、紐幣、加幣或英鎊，最高可享年息3.88%。

另在全球市場波動且充滿不確定性的情況下，美元仍是台灣消費者偏愛的外幣投資選擇，渣打銀推出美金新活利滿滿美元專案活動，不僅提供優惠利率，更兼顧資金彈性運用的便利。

只要在活動期間完成登錄，即可自登錄當月起享3個月年息1.2%至2.8%，渣打銀行全新客戶或線上換匯達指定門檻還可再享額外加碼，最高可加碼至3.1%。若是優先理財客戶，先承作該專案，再搭配本行美利超值活存帳戶最高階牌告利率0.45%，加計後加碼利率最高可達3.55%。

星展銀則推出iWealth美元高利定存專案，從即日起到今年底，限定首筆定存最低承作金額為2萬美元，可享3個月期、優惠年利率3.38%，不過每人承作限額1筆，且不得超過5萬美元。

至於民營銀行部分，元大銀推出超美利美元定存專案，可享1個月年息最高3.33%，3個月年息最高3%，只要符合新資金條件都可辦理，而北富銀的美元新星專案，3個月期定存年息也有3%，承作金額最低只要1,000美元。