　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

美元高利定存最高衝近4%　3家外銀、2家國銀存款年息還有3字頭

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 美元,美金,新台幣,台幣。（圖／路透社）

▲美元定存是台灣人偏愛的外幣投資選擇，不少銀行趁勢推出美元優利定存專案。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

美國聯準會（Fed）降息預期升溫，各大銀近期紛紛推出高利美元定存搶市，包括滙豐銀行、星展銀行、渣打銀行、元大銀方行和台北富邦銀行等5家銀行，都有推出短天期的美元優利定存方案，其中利率最高喊近4%，吸引民眾目光。

美國近期經濟數據表現偏弱，市場避險情緒可望支撐美元表現。看準客戶需求，滙豐銀推出美金優利定存優惠專案，客戶承作金額越高，優惠利率越高。

請繼續往下閱讀...

針對卓越理財與運籌理財客戶，到年底推出可以新資金承作6個月期美金優利定存專案，單筆最低承作金額達20萬美元可享優惠年息2.8%、單筆最低承作金額達10萬美元可享年息2.6%、單筆最低承作金額達1萬美元可享年息2.4%；另推出7天期外幣換匯優利定存，適用於5大外幣，包括美元、澳幣、紐幣、加幣或英鎊，最高可享年息3.88%。

另在全球市場波動且充滿不確定性的情況下，美元仍是台灣消費者偏愛的外幣投資選擇，渣打銀推出美金新活利滿滿美元專案活動，不僅提供優惠利率，更兼顧資金彈性運用的便利。

只要在活動期間完成登錄，即可自登錄當月起享3個月年息1.2%至2.8%，渣打銀行全新客戶或線上換匯達指定門檻還可再享額外加碼，最高可加碼至3.1%。若是優先理財客戶，先承作該專案，再搭配本行美利超值活存帳戶最高階牌告利率0.45%，加計後加碼利率最高可達3.55%。

星展銀則推出iWealth美元高利定存專案，從即日起到今年底，限定首筆定存最低承作金額為2萬美元，可享3個月期、優惠年利率3.38%，不過每人承作限額1筆，且不得超過5萬美元。

至於民營銀行部分，元大銀推出超美利美元定存專案，可享1個月年息最高3.33%，3個月年息最高3%，只要符合新資金條件都可辦理，而北富銀的美元新星專案，3個月期定存年息也有3%，承作金額最低只要1,000美元。

ET快訊
警車載女友被譙　屁蛋妹心痛：我流產正在出血！還原爆料者真相
子涵「單手抓D級豪球」辣照曝光　寫真低調狂賣…首批全搶光
不只載女友嗆路人！「緝毒勇警」又爆亂翻民眾包包　最新影片曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

美元高利定存最高衝近4%　3家外銀、2家國銀存款年息還有3字頭

安心亞、畢書盡動感「愛Sharing」　統一集團11月15日點燈迎聖誕

NCC聽證會！練台生派指稱蔡明忠19個系統共同購片、聯貸590億

高市勞工局認為「徵人、限女性」罰鍰過高要修法　勞動部回應了

影／買賣股票時點如何判斷？　分析師：買「季線」、賣「月線」

商業周刊／「經濟晴雨表」菲商　遇上貿易戰跑最快台商

臺灣品牌前進MODE上海展　融合「永續時尚」打造2020春夏新裝

商業周刊／瑞芳山城的紡織機冠軍　佰龍董座：去了中國，全球3大輪不到我

看準友邦的觀光與漁業潛力　貿協與馬紹爾商務部長簽署MOU

台指期創新高卻收黑　分析師：下周面臨摩台指結算...盤勢偏觀望

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

李艾薇、陳瑽「從對手變隊友」　和聲A-Lin 《荒唐》雞皮疙瘩掉滿地！

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

謝飯禱告：感謝主～天天有飯吃　虔誠貴賓低頭聽到「阿們」才開動

正妹完整紀錄隆鼻手術療程 鼻孔爆血噴淚喊「我好害怕」

曾換電池...iPhone 6s放床頭充電　3hrs後竟融化炸開枕頭一片焦黑

美元高利定存最高衝近4%　3家外銀、2家國銀存款年息還有3字頭

安心亞、畢書盡動感「愛Sharing」　統一集團11月15日點燈迎聖誕

NCC聽證會！練台生派指稱蔡明忠19個系統共同購片、聯貸590億

高市勞工局認為「徵人、限女性」罰鍰過高要修法　勞動部回應了

影／買賣股票時點如何判斷？　分析師：買「季線」、賣「月線」

商業周刊／「經濟晴雨表」菲商　遇上貿易戰跑最快台商

臺灣品牌前進MODE上海展　融合「永續時尚」打造2020春夏新裝

商業周刊／瑞芳山城的紡織機冠軍　佰龍董座：去了中國，全球3大輪不到我

看準友邦的觀光與漁業潛力　貿協與馬紹爾商務部長簽署MOU

台指期創新高卻收黑　分析師：下周面臨摩台指結算...盤勢偏觀望

小禎喝喜酒「有禮貌裙裝」被讚爆！　「激細螞蟻腰」全現形激美

尚青、尚澎派！「高雄海味」就在高雄國際食品展

竹北高級住宅區藏賭博麻將　抽頭金超肥！23桌全滿可「日進15萬」

梵克雅寶女錶上演浪漫之吻　日間版與四季款公開放閃

就是愛蘋果！　華為創辦人過安檢被拍到攜帶iPad

王姓警員女友控「咆哮滿針孔」　爆料者秀手臂自清：要不要她去拿診斷書我去驗尿

美貿易代表署：通話取得進展　美中很快敲定協議「第一階段」

推廣高雄海味！海洋局＆高雄餐旅大學攜手「國際廚藝交流」

美元高利定存最高衝近4%　3家外銀、2家國銀存款年息還有3字頭

必看！小蘇打的15種妙用　一次收入

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

財經熱門新聞

影／買賣股票時點如何判斷？　分析師：買「季線」、賣「月線」

電信三雄隱藏版資費+高補貼款催換機潮

安心亞、畢書盡動感「愛Sharing」　統一集團11月15日點燈

金價狂飆　投資黃金懶人包(二)

日圓匯價再創5個月來新低！　換新台幣5萬多賺3張晴空塔門票

藏放6282億元黃金的央行神秘金庫！　憲兵把守、須多人同時開鎖

練台生派指稱蔡明忠19個系統共同購片、聯貸590億

元大推首檔5G概念ETF　28日開募

美食外送搶市占全虧　燒錢關鍵免運

「鴻海準發言人」美女主播遲到2小時　被郭台銘慘K

商總今向總統蔡英文建議要三修一例一休　勞動部出面回應

理專A錢　3種常見老梗別被騙

iPhone生產大本營曝光　鴻海「龍華富士康」廠區影片大公開

黃金變綠說　純金不怕環境差

更多熱門

相關新聞

影／買賣股票時點如何判斷？　分析師：買「季線」、賣「月線」

影／買賣股票時點如何判斷？　分析師：買「季線」、賣「月線」

投資人在技術分析選股時，不外乎會參考日線、月線或季線，且短期和長期的投資，參考的K線也不同。在《雲端最有錢》節目中，三位來賓分享如何運用K線決定買進或賣出股票。

泰銖刷新6年新高紀錄！　表現強勢戰勝其他亞幣

泰銖刷新6年新高紀錄！　表現強勢戰勝其他亞幣

新台幣開盤貶值1.4分　以30.6元兌1美元開出

新台幣開盤貶值1.4分　以30.6元兌1美元開出

台股創29年新高　華銀爽賺投資財

台股創29年新高　華銀爽賺投資財

新台幣開盤貶值0.4分　以30.615元兌1美元開出

新台幣開盤貶值0.4分　以30.615元兌1美元開出

關鍵字：

聯準會美元降息渣打星展匯豐元大北富銀投資理財

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

小禎搭機「好心舉動」誤踩空姊地雷

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

值勤載女友嗆人！「鷹眼帥警」身分曝光

台北警公務車載女友！女方竟是「屁蛋妹」

萬華緝毒勇警　又爆亂翻民眾包包

還記得他嗎？「犀利哥」今慘況曝光

台北警公務車載女友　嗆聲：看什麼看

她搭捷運沒位子坐　開直播罵孕婦自私

韓國瑜：我當總統，大學生國外遊學1年

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

小禎離婚爆內幕…李進良友：不只劈腿

即／綺綺生回來了！施景中晚間臉書發文

孕媽被保時捷180km/h撞上　噴飛慘死

爆乳拉客　萬華警半年轟走240位賣淫女

更多

最夯影音

更多
39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...
冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面