豬瘟疫情擴散11縣！日本撲殺14萬豬隻　重啟疫苗計畫「6縣率先施打」

記者林瑩真／編譯

農林水產大臣江藤拓25日透露，日本豬瘟疫情（Classical Swine Fever，又稱典型豬瘟）擴散11縣，將啟動為豬隻施打疫苗的計畫，避免疫情再蔓延。目前將先以富山縣、岐阜縣等6縣開始作業。

綜合日媒報導，日本過去曾受豬瘟疫情困擾，從1969年至2006年間，持續37年為豬隻施打豬瘟疫苗，讓健康的豬肉可以被人民食用（疫苗豬肉對人體無害）。不過，去年9月起，豬瘟疫情死灰復燃，讓日本當局不得不撲殺至今超過14萬隻的豬隻。

原本農林水產省只針對野生野豬施打疫苗，但疫情仍然擴散，因此決定修改防疫指針，將11個疫情縣市指定為推薦施打疫苗地區。目前富山縣、岐阜縣、三重縣、石川縣、福井縣及愛知縣等6縣已經開始施打疫苗；群馬縣、埼玉縣、滋賀縣、靜岡縣及長野縣則進入準備狀態。

報導指出，日本政府起初不希望施打疫苗，因為之後需要國際機構花時間認定日本成功撲滅豬瘟，也有可能影響日本豬肉出口他國。日本成田機場則從10月1日起強化防疫工作，增加檢疫犬查緝旅客是否私帶肉品進入日本。

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