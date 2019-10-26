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同志遊行登場！　預估20萬人、6大隊伍歡慶「同婚元年」

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▲▼同志遊行。（示意圖／記者許展溢攝）

▲2019台灣同志遊行今登場。（示意圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

2019台灣同志遊行將在今（26日）登場！主辦單位預估參與人數將上看20萬人，同時今年也是「同婚元年」主辦單位特別以「同志好厝邊」作為這次的遊行訴求，期盼社會對性別更友善。

主辦單位指出，今日遊行將從台北市政府出發，並從逸仙路轉忠孝東路，一路行經東區、華山等台北知名的觀光景點，再由林森南路轉仁愛路，最後進到凱達格蘭大道終點舞台，全程5.4公里。單一路線希望凝聚更多同志社群的力量，並透過沿線的捷運站和商圈吸引更多路邊的人潮加入一起共襄盛舉。今年更首次邀請到彩虹大使HUSH與大家一起同行，將與隊伍一同從起點走到終點，最後與大家在終點舞台共同歡慶。

請繼續往下閱讀...

主辦單位說明，同志遊行自2003年舉辦第一屆開始，每年十月底的同志遊行都是全亞洲同志社群關注的重要活動，除了規模是全亞洲最大以外，台灣多元、友善的環境也吸引了各國的參與者一同響應，而今年適逢台灣同性婚姻專法上路實施，主辦單位估計參與人數有機會上看20萬人。

▲▼2019台灣同志遊行路線公布。（圖／台灣同志遊行主辦單位提供）

▲2019台灣同志遊行路線公布。（圖／台灣同志遊行主辦單位提供）

今年遊行路線雖然單一，但是仍與去年一樣將分為6大隊伍進行，包括紅色大隊的台灣同志諮詢熱線協會、婚姻平權大平台、毛小孩不孤單等；橙色大隊的愛滋遊行陣線、Lez's Meeting 女人國、宜蘭大學「性別/社會與文化」通識課程；黃色大隊的台灣伴侶權益推動聯盟、中國醫藥大學—性／別社；綠色大隊的同光同志長老教會、GAP、中山大學性別友善社；藍色大隊的東京彩虹驕傲、比利時、德國、法國、加拿大、紐西蘭駐台機構；紫色大隊的台灣性別平等教育協會、台大法律系學會、台大社工系研學會等。

北市警察局交通警察大隊同時也針對同志遊行進行交管疏導，從26日0時至10時管制市府路（新仁愛路至松壽路）西側6線道及市府路（新仁愛路至松高路）西側4線道。10時至12時管制市府路（松高路至松壽路）西側6線道。12時至遊行隊伍殿後出發，管制市府路（松高路至松壽路）雙向全線道。遊行隊伍殿後出發至22時，管制市府路（松高路至松壽路）西側6線道，市府路（新仁愛路至松高路）南往北將視現場人潮彈性調整管制範圍。0時至23時管制凱達格蘭大道（公園路至中山南路）雙向全線道路。

▲▼今年第17屆的台灣同志遊行主題是「同志好厝邊」（圖／婚姻平權大平台提供）

▲今年台灣同志遊行主題是「同志好厝邊」。（圖／婚姻平權大平台提供）

北市政府警察局提醒，今日將針對遊行路線進行階段性彈性交通管制，請用路人提前避開管制路段，避免耽誤寶貴時間，另遊行隊伍行經時，車道將縮減或管制，勢必造成車速減緩，建議民眾行經上揭路段時，依現場員警指揮減速慢行，相關路況將隨時提供警察廣播等電台插播報導，請駕駛人留意收聽，提前改道。

2019台灣同志遊行
活動時間：10月26日12時30分起
《起點舞台》台北市政府前廣場

13:30　紅色、橙色、黃色車隊依序出發
14:30　綠色、藍色、紫色車隊依序出發

《終點舞台》凱達格蘭大道
表演嘉賓：
9m88／HUSH／微笑唸歌團／羅思容／A-Lin
議題分享：
婚權元年／多元發聲／民主人權／性平教育／族群融合

遊行路線：市民廣場集合後出發→仁愛路4段→逸仙路→忠孝東路4段、3段、2段、1段→林森南路→仁愛路1段→凱達格蘭大道集會後解散

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