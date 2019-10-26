冷凍貨櫃藏39冰屍全是大陸人！　《環時》：英國該負責

▲英國貨櫃箱屍案震驚全球，警方表示，不排除有犯罪集團涉案的可能性。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

英國東南部艾塞克斯郡（Essex）一處工業園區，23日凌晨發現一輛冷凍貨櫃車，裡面藏有39具屍體，且當地警方指出皆是中國籍的移民。對此，《環球時報》社評表示，「這是2000年英國多佛貨櫃車命案之後，最為嚴重的大陸人在英國集體死亡事件，希望英國盡快抓到兇手，給受害者一個交代，並有解決問題的實體行動。」

《環球時報》以「39名中國人慘死，英國該負責任」為標題指出，對於在歐洲，尤其時是在英國，反覆發生中國公民集體死亡的事件感到非常痛心，「雖然還不知道這些死者是否為偷渡者，但即使他們是，如此大規模的集體死亡，都不是受害者的過錯，尤其是19年前英國多佛已經發生過相同的悲劇。」

這起憾事對英國的震動也是巨大的，英國首相第一時間表，「這是難以想像的悲劇，令人心碎」。當地地方政府也降半旗哀悼此事件。環球時報表示，「希望看到英國盡快抓獲犯罪分子，給受害者一個交代」，有消息指出，這起死亡事件可能與北愛爾蘭的一個人口走私集團有關。





▲英國貨櫃車冰屍／英國埃塞克斯郡（Essex）一輛貨櫃車發現39具屍體，事發經過簡圖。（圖／記者錢玉紘製）

▲冷凍貨櫃發現39具屍體，警方證實死者均為中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

《環球時報》指出，「人們向經濟更發達的地區流動，是全球性現象，不少大陸人希望能去英國這樣的強國謀生。」歐洲國家普遍排斥外來移民，拒絕開放勞物市場給非本國公民。

大陸某些地方曾有過向歐洲偷渡的時期，偷渡者多出現在東南沿海省份，但隨著經濟發展，偷渡的現象漸漸減少，更何況現在用其他途徑進入歐洲相當容易，沒有必要冒著生命危險偷渡，只是得不償失。

該報認為，大陸對向外非法移民是採取主動治理比較積極的國家，也有成效。「在防止本國公民在國外遭遇嚴重集體不測方面，中國也下了很大力氣。我們希望英國和歐洲國家切實踐行他們對人權的各種承諾，也為中國人在歐洲的土地上不受虐待、不突然慘死做出應有的努力。」

《環球時報》社評表示，「僅管這些人進入英國的方式看起來不正當，但如此嚴重的人道主義災難就發生在英國，以及歐洲人的眼皮子底下，英國及相關歐洲國家沒有盡到保護這些人的責任，讓他們不這樣死於非命。」、「歐洲國家應該著力宣傳，不要藏在貨車裡躲避檢查，特別要強針對當地華人的宣傳，還要加強對販賣人口者的打擊。」換個角度想，如果今天是歐洲人集體慘死，歐洲國家會有什麼樣的動作？

《環球時報》質疑，「為何在多佛案發生之後，歐洲為何沒有去避免類似悲劇再次發生，他們有認真在做補救行為嗎？」跨境的綜合治理是至關重要的，任何一方都不應該忽視自己應盡的責任。

▼英國貨櫃箱屍案，現場有民眾自發為罹難者獻花。（圖／路透）