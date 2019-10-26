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餐飲升級戰／甩掉烏龍茶！鼎泰豐改賣雞尾酒　吃小籠包配「MOJITO」

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記者任以芳／北京報導 

從台灣成功跨足大陸的「鼎泰豐」，號稱包子界的精品，至今有47年歷史。如今老品牌鼎泰豐有不一樣風貌，位於北京三里屯新開的概念店，增加全亞洲第一間酒吧業態，吃小籠包配雞尾酒，中餐西洋風，大受90後消費族群喜愛。

▲▼北京鼎泰豐全亞洲第一間酒吧業態，吃小籠包配啤酒、雞尾酒。（圖／業者提供）

▲北京鼎泰豐全亞洲第一間酒吧業態，奈雪酒吧，星巴克賣酒。（圖／記者任以芳攝）

鼎泰豐轉型「小籠包＋酒吧」

北京三里屯有如台北東區，最時髦年輕男女逛街地方，鼎泰豐選在一級戰區開店，當然有備而來。早期堅持手工18摺小籠包，主賣淮揚菜系起家，長期被視為走匠心路線的老品牌，如今鼎泰豐想「脫老轉年輕」，讓店內形象變的時尚。

北京鼎泰豐資深副總游宗堉接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「三里屯是北京潮流象徵地，年輕人很喜歡來逛街，加上附近有141間大使館，當初客人提議是否加入酒的選項，給鼎泰豐轉型靈感。」

▼北京鼎泰豐開設全亞洲第一間酒吧業態。（圖／記者任以芳攝）

▲北京鼎泰豐全亞洲第一間酒吧業態，奈雪酒吧，星巴克賣酒。（圖／記者任以芳攝）

獨家研發「對味小籠包」調酒
兩多月前，鼎泰豐全亞洲第一間酒吧複合式餐廳開張，走進店裡，長八尺吧檯，牆上各類五彩繽紛的調酒，坐在吧台上，欣賞Bartender搖酒工夫，彷彿來到私人酒吧，讓人差點快忘其實是在「中餐廳」。

▲北京鼎泰豐全亞洲第一間酒吧業態，奈雪酒吧，星巴克賣酒。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京鼎泰豐聘請專業團隊，研發適合小籠包口感的調酒。（圖／記者任以芳攝）

▲北京鼎泰豐全亞洲第一間酒吧業態，奈雪酒吧，星巴克賣酒。（圖／記者任以芳攝）

鼎泰豐特地聘請專業調酒團隊進駐，每一項雞尾酒或啤酒，經過反覆研發和口感測試。舉例一款比利時手工「小麥」啤酒，搭配小籠包，兩者加乘特別對味。除了推廣正餐調酒，鼎泰豐也推出Ｈappy hour，點一杯48-78元調酒就送兩顆小籠包，外加小菜。游宗堉說，「店裡有特調雞尾酒，也有紅白葡萄酒、精釀啤酒、無酒精、紹興酒，選擇性很多，不只年長消費者很接受，年輕族群增加不少。」

▼北京鼎泰豐推出Ｈappy Hour，銷售策略主攻年輕族群。（圖／業者提供）

▲北京鼎泰豐第一家酒吧業態。（圖／記者任以芳攝）

▲北京鼎泰豐全亞洲第一間酒吧業態，奈雪酒吧，星巴克賣酒。（圖／記者任以芳攝）

 ▲北京鼎泰豐推出Ｈappy hour，點調酒送兩顆小籠包和小菜。（圖／業者提供）

轉型不跟風「掌握消費群需求」
很多人在問，鼎泰豐老店轉型是不是跟風流行？游宗堉也表示，「根源是如何著重消費者需求，不是看市場潮流轉型， 比如現今主力消費群年齡層開始往下降，我們必須研究他們喜歡什麼，然後如何跟原本型態做搭配，餐加飲的轉型，我們思考很久，兩者加乘做到極大化。」

實際上，鼎泰豐本身也自帶固定流量客群，舉例北京三里屯，30%是觀光客，其次外國和本地客，整體消費都是高階白領或商務宴請居多。這幾年，大陸消費族群齡層轉移到90後00後，他們敢花敢享受，不貴還不買，鼎泰豐開始布局，緊抓未來這批最大消費主力。同時思索如何轉型，中餐西餐化，小籠包配調酒，品牌核心價值不變又跨界，正好符合年輕人新鮮感。

▲北京鼎泰豐全亞洲第一間酒吧業態，奈雪酒吧，星巴克賣酒。（圖／記者任以芳攝）

▲深圳手搖飲奈雪の茶在北京開酒吧。（圖／記者任以芳攝）

增酒吧業態「搶攻夜經濟」
為了活絡經濟，最近北京市政府提倡夜經濟，鼎泰豐增加酒吧業態趕上好時機，游宗堉也表示，「許多客人晚上八點、九點才過來用餐，正好發展夜經濟，未來會配合客人需求，拉長營業時間。」

現在大陸知名茶飲品牌也加入賣酒戰局，一方面加深年槍輕族群互動，同時開展夜經濟。來自深圳奈雪の茶在北京開酒吧，主攻25-35歲女性的奈雪，打開酒單十分少女心，業者善用各類可愛小道具，加入大量鮮花裝飾，自帶乾冰上場，相當夢幻。

▲北京鼎泰豐全亞洲第一間酒吧業態，奈雪酒吧，星巴克賣酒。（圖／記者任以芳攝）

▲▼深圳奈雪の茶在北京開酒吧，主攻25-35歲女性，調酒十分少女心。（圖／記者任以芳攝）

▲北京鼎泰豐全亞洲第一間酒吧業態，奈雪酒吧，星巴克賣酒。（圖／記者任以芳攝）

轉型賣酒似乎成為大陸餐飲新現象，北京喜茶也開酒吧、原本賣咖啡的星巴克，新推的臻选店也賣起酒來，一方面90後年輕人太喜新厭舊，必須給予新鮮感。其次酒的利潤也非常可觀，有資料顯示，雞尾酒的毛利高達80%，刺激業經濟收入。但終究賣酒只是副業，給消費者保持新鮮感，最重要樹立品牌新形象，這樣的轉型才有價值。

▼賣咖啡的星巴克，北京新開的臻选店也賣酒。（圖／記者任以芳攝）

▲賣咖啡的星巴克，北京新開的臻选店也賣酒。（圖／記者任以芳攝）

▲▼賣咖啡的星巴克，北京新開的臻选店也賣酒。（圖／記者任以芳攝）

▲賣咖啡的星巴克，北京新開的臻选店也賣酒。（圖／記者任以芳攝）

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