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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

餐飲升級戰／Coser看過來！七層「龍蝦塔」頂到天花板　邊吃邊看動漫

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▲北京食久記。（圖／業者提供）

▲北京食久記結合海鮮龍蝦美食+動漫IP。（圖／業者提供）

記者任以芳／北京報導 

大陸近年經濟放緩，民以食為天的餐飲市場依然朝氣蓬勃！根據《大陸餐飲報告2018》資料顯示，2017年餐飲業收入接近4萬億元（單位：人民幣，同下），規模僅次於美國，業者想分食大餅也不容易。跨界轉型成為大陸餐飲新趨勢，台商Ｍay Lin開餐廳前先做動漫ＩＰ，線上瀏覽量超過2.2億人，全轉成線下消費動力，開啟大陸新餐飲模式。

▲▼海鮮龍蝦美食+動漫IP，吸引大陸90后消費ˋ族群。（圖／業者提供）

▲北京食久記動漫。（圖／業者提供）

▲北京食久記結合美食+動漫IP。（圖／翻攝微博／食久記）

▲食久記創始人之一　，女台商ＭＡＹ。（圖／業者提供）

▲食久記創始人，女台商ＭＡＹ。（圖／業者提供）

跨界創「美食動漫ＩＰ」
做餐廳前先搞漫畫，食久記創始人、兩岸知名品牌行銷專家May Lin，當初提這這個建議，在業界看來十分大膽，萬一做不起來就是虧錢。2016年May堅持以真實餐飲人故事為原型，旗下團隊花了一年半時間，採訪300多位廚師，拍攝上萬組照片和視頻，邀請台北、北京、首爾、青島四地優秀漫畫家與餐飲人一起腦力激盪，最後獨創全華人餐飲第一個漫畫IP《食久記》。漫畫推出後兩年後，引起90後年輕人注意，線上瀏覽量累積突破2.2億人氣，May趁勢把線上導回線下，2018年陸續在上海和北京開海鮮餐廳，成為動漫迷聚集新天地。

▲北京食久記動漫。（圖／業者提供）

▲北京食久記結合美食+動漫IP，主推新鮮龍蝦，各類海鮮鍋。（圖／任以芳攝）

▲北京食久記動漫。（圖／業者提供）

▲北京食久記結合美食+動漫IP，主推新鮮龍蝦，各類海鮮鍋。（圖／業者提供）

海鮮+動漫打造「粉絲經濟」
走進餐廳，不少人被巨大龍蝦塔吸引，這也食久記競爭核心之一。May找到符合成本的海鮮供應商，廳定價很親民，人均消費143元，換算台幣600多元，有各類海鮮、龍蝦鍋料理，讓消費者覺得物超所值。

當外界看到她成功光環，MAY接受《ETtoday新聞雲》訪問時卻表示，「現代人心浮躁，掙快錢變習慣，忘了成功的背後，要付出極大心力，我每天考察大陸各地新餐廳和商場，走到哪問到哪，不停的做功課，除了接地氣，累積自己下一個創意發想。」MAY說，她開會地方就在餐廳，最高紀錄一天吃三家，研究對方優點，交流學習。

大陸太求新求變，如何保持新鮮感，壓力大的MAY也經常去首爾、曼谷、台灣尋找靈感，讓自己品牌文化特色深根發展，重點是和新定位要明確。MAY打出漫畫ＩＰ結合餐飲，如今成功圈起 90後「粉絲經濟效應」，食久記漫畫接下來還要轉拍網劇，May跨界多元策略完全抓到大陸餐飲脈動。其他台商老品牌也跟進思索，如何轉型下一步。

▲北京麥樂迪ＫＴＶ轉型。（圖／記者任以芳攝）

▲北京麥樂迪轉型，把餐廳搬到KTV包廂，研發大江南北料理（圖／記者任以芳攝）

升級轉型「一站式消費」
同樣也是台商產業，在北京經營快30年的麥樂迪ＫＴＶ，早年十分風光，麥樂迪總經理徐建民接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「當年台灣帶動Ｋ歌熱潮，在北京想唱歌就得排隊，假日時段從下午開始大排長龍，直到2013年大陸宣布八項規定後，商務公款消費少，業績一度受到影響。」該怎麼填補業績缺口？麥樂迪改變策略，對客群進行「分類會員制宣傳」，白天鎖定家庭主婦、下午針對退休銀髮族客群，到了晚上開啟夜經濟消費，專攻學生、上班族、剛下班的服務人員，幾年下來業績回穩兩成。

▲北京食久記動漫，北京麥樂迪KTV，章啟正。（圖／記者任以芳攝）

▲北京麥樂迪轉型，把餐廳搬到KTV包廂，廚房研發大江南北料理。（圖／記者任以芳攝）

麥樂迪的核心競爭還有「一站式消費」，早在2005 年，業者放棄一般的ＫＴＶ簡餐模式，轉型自行研發熱菜，客人預定包場，直接把大圓餐桌搬進包廂，大江南北料理都吃得到，搭配高檔裝修環境，讓客人彷彿在餐廳ＶＩＰ室，吃飽喝足，開始歡唱，所有娛樂活動一次完成。

▲北京老品牌南門涮肉轉型，進攻一級商場。（圖／記者任以芳攝）

▲北京老品牌南門涮肉轉型，進攻一級商場。（圖／記者任以芳攝）

餐飲關鍵轉型「服務升級」
在互聯網+時代，大陸傳統的餐飲行業面臨生死戰，尤其外賣崛起衝擊不少商家生意。像是北京知名老店南門涮肉，近期轉戰北京一級戰區國貿商場，砸下千萬重新裝修，原本破舊歷史感變得時尚，傳統銅鍋、笑臉麻醬調料依然保留，新舊交融讓老客人有不同體驗感。

▲北京老品牌南門涮肉轉型，進攻一級商場。（圖／記者任以芳攝）

▲北京老品牌南門涮肉轉型，進攻一級商場。（圖／記者任以芳攝）

▲北京食久記動漫，北京麥樂迪KTV，章啟正。（圖／記者任以芳攝）

▲北京台商會長章啟正強調，餐飲業提升關鍵就是「服務精神」。（圖／記者任以芳攝）

本身也做餐飲，百貨商場多元業態，北京台商會長章啟正接受《ETtoday新聞雲》訪問時也表示，不光是台商，大陸許多老字型大小商家也在轉型，不論是設計裝潢，所有的消費的平台都在做提升。章啟正特別點出，現在餐飲業提升關鍵就是「服務精神」，取決客人是否再度回頭消費。

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