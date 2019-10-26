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慧眼看天下／貿易戰可望停火　全球景氣露曙光？

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新聞節目中心／綜合報導

中美貿易戰打了一年多，近來傳出休兵的信號。美國總統川普在白宮告訴媒體，認為美中有望在11月中旬於智利APEC領袖峰會期間簽署第一階段貿易協議。美方日前公告，表示將自10月31日起，對中國大陸3,000億美元清單產品加徵關稅啟動排除程序，如果一切進展順利，甚至有望撤銷12月的關稅計畫。慧眼看天下第74集，邀請到總體經濟師吳嘉隆，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。

▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

協議草案受阻 英脫歐波折再起
英國脫歐又再次陷入僵局，英國下議院臨時通過修正動議，決定擱置表決首相強森與歐盟達成的新協議，等於要求強森必須依法寫信向歐盟申請延後脫歐。但這封信強森並沒有署名，同時附帶另外一封信，說明他個人並不贊成延後脫歐，而現在英國民眾希望進行二次公投的聲音越來越多，也讓這場脫歐大戲，持續卡關。

▼英國首相強生（Boris Johnson）在英國下議院發表談話，討論脫歐議題。（圖／路透）

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）在英國下議院發表談話，討論脫歐議題。（圖／路透）

杜魯道成功連任 率自由黨勝選
加拿大本周舉行國會大選，現任總理杜魯道以些微差距成功連任，將展開他的第二任期。不過杜魯道所領導的自由黨，這次並未贏得國會過半席次，反而是最大反對黨保守黨增加了20多席，這也使自由黨之後勢必得和其他小黨組成聯合政府，未來推動法案將處處受限。

▼加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）成功連任，向選民發表談話。（圖／路透）

▲▼加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）成功連任，向選民發表談話。（圖／路透）

科技結合傳統 希臘絲綢業復甦
絲綢製品因為色澤柔美、膚感舒適，備受消費者歡迎，而在歐洲絲綢業也很發達，特別是在希臘的一處小鎮，絲綢行業更是蓬勃，雖然在希臘金融危機期間，絲綢製造業受到危機，到度過這場劫難後，希臘絲綢業再度蓬勃發展。

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《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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