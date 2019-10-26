新台幣510元！大阪「神旅遊套票」　桃機、關西機場、市區交通全包

▲桃園機場捷運與阪神電鐵限量發行「2019旅行台灣大阪神戶乘車券優惠套票」，一次包含多種票券，可暢遊大阪、神戶。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導



桃園機場捷運繼去年初和南海電鐵發行往來關西機場乘車券後，再度深入日本關西觀光景點，與阪神電氣鐵道合作，推出「桃園捷運X阪神電氣鐵道」聯合紀念套票。只要新台幣510元，就能獲得桃捷限量版單程票1張、南海電鐵難波至關西機場間單程票1張，以及阪神電氣鐵道一日票1張，可暢遊大阪、神戶著名觀光景點。

桃園機場捷運與阪神電鐵宣布於11月8日限量發行3,000套（台灣2,000套、日本1,000套）「2019旅行台灣大阪神戶乘車券優惠套票」，並在台北國際旅展（ITF旅展）以及機場捷運 A1、A12、A13同步開賣，售價為新台幣510元。

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▲2019旅行台灣大阪神戶乘車券優惠套票將於11月8日限量發行3,000套，其中台灣2,000套、日本1,000套。（圖／桃捷提供）

套票內容結合了桃園捷運、阪神電氣鐵道、南海電鐵，包含桃捷限量版單程票1張、南海電鐵難波至關西機場間單程票1張，以及阪神電氣鐵道一日票1張。想去日本關西旅遊的旅客，只要購買套票就能直達桃園國際機場，飛往日本關西機場後，搭乘南海電鐵直奔大阪市中心、再用阪神電鐵一日票，暢遊神戶港、甲子園棒球場等知名景點。

▲旅遊大阪，許多遊客必跟知名固力果跑跑人拍照。（圖／記者黃士原攝）

另外，桃園捷運和阪神電氣鐵道更加碼贈送2種旅行小物和沿線近40家合作商家優惠，只要一券在手，就能玩遍大阪、神戶。