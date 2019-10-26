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新台幣510元！大阪「神旅遊套票」　桃機、關西機場、市區交通全包

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▲▼大阪，心齋橋，日本街道示意圖，赴日遊客示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲桃園機場捷運與阪神電鐵限量發行「2019旅行台灣大阪神戶乘車券優惠套票」，一次包含多種票券，可暢遊大阪、神戶。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場捷運繼去年初和南海電鐵發行往來關西機場乘車券後，再度深入日本關西觀光景點，與阪神電氣鐵道合作，推出「桃園捷運X阪神電氣鐵道」聯合紀念套票。只要新台幣510元，就能獲得桃捷限量版單程票1張、南海電鐵難波至關西機場間單程票1張，以及阪神電氣鐵道一日票1張，可暢遊大阪、神戶著名觀光景點。

桃園機場捷運與阪神電鐵宣布於11月8日限量發行3,000套（台灣2,000套、日本1,000套）「2019旅行台灣大阪神戶乘車券優惠套票」，並在台北國際旅展（ITF旅展）以及機場捷運 A1、A12、A13同步開賣，售價為新台幣510元。

▲▼2019旅行台灣大阪神戶乘車券優惠套票。（圖／桃捷提供）

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▲2019旅行台灣大阪神戶乘車券優惠套票將於11月8日限量發行3,000套，其中台灣2,000套、日本1,000套。（圖／桃捷提供）

套票內容結合了桃園捷運、阪神電氣鐵道、南海電鐵，包含桃捷限量版單程票1張、南海電鐵難波至關西機場間單程票1張，以及阪神電氣鐵道一日票1張。想去日本關西旅遊的旅客，只要購買套票就能直達桃園國際機場，飛往日本關西機場後，搭乘南海電鐵直奔大阪市中心、再用阪神電鐵一日票，暢遊神戶港、甲子園棒球場等知名景點。

▲▼大阪固力果跑跑人。（圖／記者黃士原攝）

▲旅遊大阪，許多遊客必跟知名固力果跑跑人拍照。（圖／記者黃士原攝）

另外，桃園捷運和阪神電氣鐵道更加碼贈送2種旅行小物和沿線近40家合作商家優惠，只要一券在手，就能玩遍大阪、神戶。

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桃園捷運阪神電氣鐵道台灣大阪神戶乘車券優惠套票大阪旅遊關西旅遊

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