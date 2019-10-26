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火葬場出大包！燒錯遺體又「給錯骨灰」…家屬氣炸：我阿公呢

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▲▼葬禮、死亡 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲火葬場大搞烏龍，燒錯遺體還給錯骨灰（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者何文君／綜合報導

遼寧省撫順一間殯儀館火葬場日前發生烏龍事件，工作人員不僅將2具遺體燒錯，連骨灰也給錯人！離譜的錯誤讓雙方家屬都無法接受，案件已由警方介入調查。

綜合陸媒報導，20日上午8點撫順縣殯儀館安排2具遺體火化作業，一位死者是50多歲王姓男子，另一位是80多歲蔡姓老翁；2位在同天出殯，原先殯儀館安排王姓死者先火化，不料工作人員竟誤將蔡姓老翁先推進火葬場，更離譜將骨灰交給王姓死者家屬帶回。等蔡姓老翁的家屬趕到殯儀館，才發現爺爺遺體已經消失，連最後一面都沒見到。

殯儀館人員發現錯誤後，急忙打電話要求王姓家屬將拿錯的骨灰送回，再緊急把王姓死者遺體火化後讓家人帶走。

▲▼葬禮，棺材，往生，往生者。（示意圖／Photo by Rhodi Lopez on Unsplash）

▲殯儀館人員疏失弄錯遺體，導致葬禮全毀。（示意圖／Photo by Rhodi Lopez on Unsplash）

蔡姓老翁家屬則表示，他們依照時間到了殯儀館準備出殯，卻發現「爺爺不見了」，等王姓家屬將骨灰送回後，也無法確定拿到的是誰的骨灰。其中一位親屬氣憤地說，爺爺因為肌肉萎縮，腿部蜷起放不進停屍櫃，因此特意把遺體放在獨立的小房間，況且2人一位80多歲、一位50多歲，不解殯儀館怎麼會搞混？

對此殯儀館人員解釋，由於蔡姓老翁遺體無法放進停屍櫃，改放到小房間時有塗改手續上的資料，疑似是此時不慎將2具遺體搞混，還反過來質疑家屬，在進行火化時沒有上前觀看確認遺體是否正確。由於殯儀館和雙方家屬都未協商出共識，此案已由警方介入處理。

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