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《周年慶聰明買・寢具床墊》「可水洗冬被」新上市　CK床組3.7折

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記者蔡惠如／綜合報導

百貨周年慶正火熱開場，光10月份全台就有超過30間百貨正在促銷，滿千送百回饋固然很重要，週年慶新品、架上商品特惠也是重點，東妮寢飾近期引進日本「秋冬水洗被」新品，其他寢具品牌也祭出優惠，席夢思、席伊麗也推出特價款式，想在秋冬更新床鋪與寢具的民眾，不妨把握機會讓冬天更好眠。

周慶新品
羽絨被的輕盈保暖一直受國人歡迎，但羽絨的價格不斐，加上部分過敏者不適合使用，東妮寢飾引進「日本專利科技水洗被，號稱保暖度與85D羽絨被相當，產品概念是利用中空長絲絨球黏合出如羽絨的保暖結構，可將暖空氣包覆於纖維中，達到保暖效果，且因不容易斷裂，還可直接水洗，原價11,960元，周年慶特價4,980元。

▲周年慶居家新品與促銷商品。（圖／各品牌提供）

▲東妮寢飾引進日本可水洗冬被，售價不到5,000元。（圖／各品牌提供，以下同）

床寢促銷
東妮寢飾買一送一
天絲床組與高紗支純棉印花床組兩套原價約3萬元，推合購價促銷11,000元；精梳純棉床組任選兩套原價約2萬元，現兩套特價6,980元；主打童趣設計的La mode寢飾則推床組買一送一。

▲周年慶居家新品與促銷商品。（圖／各品牌提供）

▲天絲床組或高紗支純棉印花床組，任選兩套11,000元。

▲周年慶居家新品與促銷商品。（圖／各品牌提供）

▲La mode寢飾純棉磨毛兩用被床組買一送一，特價7,980元。

CALVIN KLEIN床組3.7折
CALVIN KLEIN也推合購價，精選款雙人床組加上Basic系列印花雙人床組原價42,600元，兩組特價15,800元，等同打3.7折；將伸展台上時尚的男裝風格延伸至居家臥房中的Falcon雙人床組，原價22,800元，在周年慶也推出9,800元的特價，等同4.3折。

▲周年慶居家新品與促銷商品。（圖／各品牌提供）

▲精選款雙人床組+Basic系列印花雙人床組。

▲周年慶居家新品與促銷商品。（圖／各品牌提供）

▲CALVIN KLEIN寢具Falcon雙人床組，特價9,800元。

SOMMA歐洲進口床寢6折
義大利原裝進口Justina加大平單組，以復古仿舊的色調重新詮釋了艷麗華美的大理花，原價38,800元，周慶特價23,280元，直打6折；同為義大利原裝進口以科學家伽俐略為名的Galileo刺繡加大平單組，運用幾何對稱的刺繡線條表現出理性與知性的設計，原價58,800元，特價32,580元。

▲周年慶居家新品與促銷商品。（圖／各品牌提供）▲周年慶居家新品與促銷商品。（圖／各品牌提供）

▲（左）Justina加大平單組；（右）Galileo刺繡加大平單組。

床墊促銷
席夢思4萬元有找
許多知名五星飯店都採用的席夢思床墊，周慶除了入門款「」4萬元有找的入門價之外，也推出即將滿150週年的紀念床墊，包括Beautyrest Dream Hotel鋒華150原價84,000元，特價49,999元；Beautyrest Easton典藏150原價101,500元，特價65,999元，並加送價值萬元以上的蠶絲被與床寢組。其他床墊則推全面9折，再享百貨滿萬送千折抵。

▲周年慶居家新品與促銷商品。（圖／各品牌提供）

▲DreamHotel鋒華150原價84,000元，特價49,999元。

▲周年慶居家新品與促銷商品。（圖／各品牌提供）

▲買特定床款贈送雲柔蠶絲被，價值15,000元。

席伊麗滿1萬送1200元
席伊麗針對周年慶推出指定款床墊享「滿1萬送1200」優惠，另特別針對原價7萬元的「新美夢系列-馬爾地夫」雙人床墊，在周慶推出限時特價39,999元，再加贈4,200元活力枕與保潔墊；指定床墊7折，另加送價值約6,700元頂級羊毛被、活力枕與保潔墊。

▲周年慶居家新品與促銷商品。（圖／各品牌提供）

▲席伊麗指定床墊可享7折，再送枕頭等贈品。

IMAGER-37特價2.9折起 
針對百貨周年慶，IMAGER-37在年底前推出全系列商品優惠8折起，單筆消費滿2萬元再享98折；滿4萬元再享97折，另針對特定商品下殺2.9折，包括易眠枕EM型一對原價9,200元，特價2,680元、易眠枕WM型一對原價10,400元，特價4,380元。易眠床天絲系列原價83,100元，特價43,580元。

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